"Hace décadas que enfrentamos esto (inflación). El problema de fondo es que no hay un plan. Alberto Fernández prometió que íbamos a llenar la heladera y que iba a haber asado. Y estamos peor que antes. Todo esto es porque no hay un plan", sostuvo María Eugenia Vidal en declaraciones televisivas.

Y añadió: "Para que haya un plan tiene que haber acuerdos. El Presidente tiene que dejar de dividir. Tiene que convocar a la oposición para llegar a un acuerdo sobre líneas básicas a diez años".

"El problema con el Fondo y el Club de París es que Argentina es un deudor serial", continuó la ex mandataria provincial.

"El Presidente está a tiempo de convocarnos y convocar a nuestros expertos. La gente no puede seguir viendo cómo los políticos se pelean mientras ellos sufren. No podemos estar lejos de lo que le pasa a la gente. La improvisación no es gratis: la pagan los argentinos", finalizó.