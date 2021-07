La ex Gobernadora bonaerense y actual candidata a Diputada por la Capital se refirió a los cortocircuitos internos de su propio espacio. Indicó que no hay un líder, sino muchos. "Estoy orgullosa de pertenecer a un partido donde no se eligen postulantes a dedo", dijo, en un tiro por elevación al Frente de Todos.