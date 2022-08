Días atrás, Elisa Carrió disparó contra medio mundo, y le pegó con todo a dirigentes del PRO, partido aliado a su espacio. En ese marco, le apuntó a quienes se desempeñaran como ministros de Vidal en Provincia: Cristián Ritondo (Seguridad) y Gustavo Ferrari (Justicia). A ambos, la líder de la Coalición Cívica les atribuyó vínculos y negocios con el massismo y cierta protección a los fiscales Julio Novo y Claudio Scapolán, acusados por lazos con el narcotráfico.

Las declaraciones de Carrió cayeron muy mal dentro de Juntos, y muchos dirigentes salieron al cruce. La ex Gobernadora bonaerense se sumó al pelotón este miércoles, y deslizó que la ex legisladora es funcional al Gobierno con sus cuestionamientos.

"No voy a ser ni parte ni funcional a ninguna discusión que genere alguna oportunidad al kirchnerismo", sostuvo Vidal en declaraciones televisivas, y sobre las críticas a sus funcionarios, dijo:."No estoy de acuerdo ni en el fondo ni en las formas de las declaraciones. No dudo de la honestidad de ningún miembro de Juntos por el Cambio".

"Tengo que decirlo públicamente, lo que dijo no es cierto y no estoy de acuerdo con sus declaraciones. Confío en la honestidad no solo con la que actuaron (los funcionarios) en mi gobierno, sino también en la actual de quienes fueron parte", insistió.