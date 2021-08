Las descalificaciones del diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias a la actriz Florencia Peña generaron un gran repudio en el arco político. Entre ellos el de una de las referentes del espacio, la precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

"No estoy de acuerdo con esa manera de expresarse. Como mujer no puedo acompañar esa manera de expresarse sobre otras mujeres. Creo que si queremos de verdad avanzar a una sociedad más igual tenemos que cuidar esas expresiones", señaló la exgobernadora bonaerense a TN.

Iglesias, que busca renovar su banca, criticó en Twitter la visita VIP de la artista a la Quinta de Olivos en mayo pasado durante la cuarentena dura por coronavirus. Se refirió a ese hecho como un “escándalo sexual”. Sus mensajes generaron una gran controversia entre los dirigentes.

De todas formas, Vidal consideró que las escandalosas palabras de Iglesias no son el foco: "Mientras estuvimos encerrados durante meses el presidente Alberto Fernández dictó un decreto que él mismo no cumplió. Indigna porque miles de familias que no podían ni despedir a los suyos".