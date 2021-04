"En la medida en que el oficialismo no nos convoque para resolver este problema, solo puede ser peor. No se puede no convocar al que piensa distinto. Uno elige mejor si respeta al otro y tiene autocrítica", sentenció María Eugenia Vidal en declaraciones televisivas, ya volcada de llena a la arena proselitista en el marco del año electoral.

Por otro lado, señaló: "Lo primero que le diría a Kicillof es que la Provincia tiene que empezar a hacer más testeos, y esto no es complejo de realizar. La Provincia debería tomar el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, que fue aumentando el número de testeos con el paso de los días".

Asimismo, la ex Gobernadora se refirió a Alberto Fernández: "El Presidente tiene que entender que los argentinos no somos nenes sino ciudadanos, y esperemos que tenga un plan para la vacunación contra el coronavirus y también para la pobreza", indicó.