"Alberto Fernández dijo: 'Volvimos mejores'; dijo: 'Aprendimos'; prometió unir a la Argentina; prometió terminar con el hambre; prometió mejorar el salario de los jubilados. Hoy estamos con más división que antes, con los jubilados que perdieron parte de sus ingresos, con el hambre sin resolver. No solamente el Presidente no cumplió con sus promesas sino que, además, estamos dando debates que no dábamos antes en el país", sentenció María Eugenia Vidal.

Y ejemplificó: "Un contexto de pandemia no justifica que se liberen presos. Y que después de un año sin clases nuestros hijos tienen que ir a la escuela porque está demostrado que la escuela no genera contagios, dicho por los propios ministros del Gobierno Nacional".

"Lo que me parece inentendible es que no hay un espacio de consenso sobre lo que preocupa", añadió la ex Gobernadora en declaraciones televisivas.

Por último, sentenció: "La prohibición y el miedo no pueden ser la única política sanitataria".

Vidal volvió con todo al escenario política tras la presentación, días atrás, de su libro, y ya se volcó de llena a la puja entre oficialismo y oposición, focalizado, principalmente, en el debate sobre el manejo de la pandemia de Covid-19.