Villarruel dijo que no le cree a Adorni: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones"
La Vicepresidenta salió con todo a cruzar al Jefe de Gabinete luego de que éste presentara una Declaración Jurada intentando justificar su patrimonio tras ser acusado por enriquecimiento ilícito.
Victoria Villarruel cuestionó a Manuel Adorni, luego de que éste presentara su declaración jurada en la que por primera vez incluyó dinero que tenía sin declarar y confesó que ahorraba “en negro como todos los argentinos”.
Al ser consultada en Twitter acerca de si le creía al Jefe de Gabinete, la Vicepresidenta fue determinante: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.
Las explicaciones de Adorni no convencieron ni a los propios, quienes le siguen pidiendo su renuncia para no perjudicar la imagen del Presidente Javier Milei.
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