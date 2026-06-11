Victoria Villarruel cuestionó a Manuel Adorni, luego de que éste presentara su declaración jurada en la que por primera vez incluyó dinero que tenía sin declarar y confesó que ahorraba “en negro como todos los argentinos”.

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Al ser consultada en Twitter acerca de si le creía al Jefe de Gabinete, la Vicepresidenta fue determinante: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

Las explicaciones de Adorni no convencieron ni a los propios, quienes le siguen pidiendo su renuncia para no perjudicar la imagen del Presidente Javier Milei.

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