La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el presidente Javier Milei durante los actos por el Día de la Independencia al reclamar que “no hay que dejar que las industrias mueran” y poner el foco en la generación de empleo y la producción nacional.

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Villarruel llegó a Tucumán en un vuelo de línea, separado de la comitiva presidencial, y mantuvo una agenda propia durante la celebración por los 210 años de la Declaración de la Independencia.

Tras la ceremonia, la titular del Senado aseguró que la Argentina “aún tiene muchas cosas por las cuales trabajar” y tomó distancia del discurso que Milei pronunció durante la vigilia. “El Presidente hizo su interpretación de los dos años y medio de gobierno. Yo lo respeto, pero este es un día para festejar los 210 años de nuestra independencia, en un país que aún tiene muchas cosas por las cuales trabajar”, afirmó.

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“El discurso del Presidente es político y hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos”, indicó.

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Además, sostuvo que existen “muchas carencias que los argentinos padecen desde hace muchos años” y consideró que ese debe ser el eje de las políticas públicas.

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En otro de los pasajes más destacados, Villarruel envió un mensaje sobre la situación económica y productiva del país. “Hay que generar trabajo, no dejar que las industrias mueran en nuestro país y darle a cada sector productivo la importancia que tiene”, expresó.

Consultada sobre el vínculo con el jefe de Estado, confirmó que no hubo saludo entre ambos durante la jornada. “Nos saludamos con el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, nada más; ya nos conocíamos como diputados”, señaló.

Declaraciones al periodismo acreditado luego de la vigilia por el 210 Aniversario de nuestra Independencia Nacional. Hoy Tucumán es la Capital simbólica de la República Argentina. pic.twitter.com/l9a1lHRK3K — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 9, 2026

La vicepresidenta también cuestionó el avance del denominado Pacto de Mayo al señalar que, según conversó con distintos dirigentes presentes en Tucumán, “nadie vio que se hayan cumplido los diez puntos”.

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Como parte de su agenda en la provincia, anunció que recorrerá ingenios y establecimientos vinculados a la industria azucarera para acompañar a uno de los principales sectores productivos tucumanos.

Finalmente, evitó hablar de una eventual candidatura presidencial y aseguró que su prioridad es cumplir con el mandato para el que fue elegida. “Pienso en servir a la Argentina donde sea que me encuentre. Hoy mi deber es cumplir como vicepresidenta de la Nación, no pienso [en su futuro político]”, concluyó.

Tras haber participado de la vigilia patria en la Casa Histórica, se confirmó que Villarruel iba a permanecer en Tucumán durante la jornada. La vicepresidenta acompañó el solemne Tedeum en la iglesia Catedral y también participó del desfile cívico militar que se desarrolló desde el mediodía en el parque 9 de Julio.