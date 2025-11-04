Violento temporal en Bolívar: Voladura de techos, caída de árboles y granizada
En el marco del alerta meteorológico, una fuerte tormenta azotó localidades de Bolívar generando gravísimos daños.
Un violento temporal se desató este lunes sobre Bolívar, causando voladura de techos de decenas de casas, caída de árboles e importantes destrozos.
En algunas localidades del distrito cayó granizo, y también se registraron abundantes lluvias en cortos períodos de tiempo.
La tormenta tuvo lugar en el marco de un alerta meteorológico para la región, como comunicó 24 horas atrás LaNoticia1.com.
El aviso amarillo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sigue vigente para todo el territorio bonaerense, y el rango sube a naranja para el centro de la Provincia.
