Un violento temporal se desató este lunes sobre Bolívar, causando voladura de techos de decenas de casas, caída de árboles e importantes destrozos.

Ads

En algunas localidades del distrito cayó granizo, y también se registraron abundantes lluvias en cortos períodos de tiempo.

La tormenta tuvo lugar en el marco de un alerta meteorológico para la región, como comunicó 24 horas atrás LaNoticia1.com.

Ads

El aviso amarillo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sigue vigente para todo el territorio bonaerense, y el rango sube a naranja para el centro de la Provincia.

Puede interesarte

Ads