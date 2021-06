La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, brindó esta mañana su habitual conferencia de prensa semanal para referirse a la situación sanitaria producto del Covid-19. Durante la convocatoria a periodistas, que tuvo lugar en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada, la funcionaria de Alberto Fernández señaló que "por tercera semana consecutiva están disminuyendo los casos en forma sostenida".

DESCENSO DE CASOS:

"En todas las regiones del país tenemos descensos y debemos mantener esta tendencia. En el AMBA, una región que estaba muy complicada, tenemos un descenso de casos del orden del 22,5%", precisó la funcionaria de Alberto Fernández. "En el número de casos confirmados en todo el país también vemos un claro descenso. Esto es una información relevante y es un logro de todo el país", celebró.

Respecto a la cantidad de personas internadas en terapia intensiva, Vizzotti remarcó que "también se ve una disminución aunque más lenta". "Esto significa un alivio en la tensión del sistema de salud. Y es algo muy relevante, que tenemos que poner en valor y saber que con estas medidas tomadas por el Gobierno, podemos todos y todas bajar la cantidad de casos", resaltó la funcionaria nacional.

PLAN DE VACUNACIÓN:

En cuanto a la campaña de vacunación, explicó: "Hemos logrado cubrir a quienes tienen más riesgos de tener complicaciones, fallecer u hospitalizarse, con al menos una dosis". En ese marco, agregó: "Tenemos casi 15 millones de personas vacunadas. Los trabajadores de la salud ya fueron vacunados y en cuanto al personal estratégico, estamos en la última etapa de vacunación de policías, docentes y no docentes".

Y anunció: "El 32% de la Argentina ya ha iniciado su esquema de vacunación. La mitad de los mayores de 20 años han iniciado su esquema de vacunación. Y casi el 90% de las personas mayores de 60 años han iniciado el esquema de vacunación. Queremos transmitir tranquilidad porque vamos a seguir completando todos los esquemas de vacunación de todas las personas con todas las vacunas, como nos hemos comprometido".

"En Argentina ya tenemos recibidas 22,5 millones de dosis, de las cuales se han distribuido ya 20,6 millones. Y tenemos notificadas aplicadas 18.380.000 dosis", informó Vizzotti. En tanto, confirmó que "esta semana tendremos un ingreso muy importante de vacunas: "Entre hoy y mañana llegan 1.232.000 dosis de Sinopharm, el viernes llegan 1.181.500 dosis de AstraZeneca y también está previsto que llegue el componente 2 de la Sputnik V".

VENCIMIENTO DE LAS VACUNAS:

Consultada sobre el tema, la ministra aclaró que "vamos a seguir trayendo todas las dosis para completar todos los esquemas de vacunación". "La certeza la tendremos cuando nos avise el proveedor que están listas para retirar las del componente 2. Estamos trabajando para que eso sea lo más pronto posible y se priorice a Argentina, como ha hecho la federación rusa, donde la prioridad de Argentina ya es indiscutible", indicó.

Y explicó: "Hay algunos conceptos que también hay que aclarar, como por ejemplo, cuando dicen que las vacunas aplicadas pierden el efecto o tienen vencimiento. Las vacunas aplicadas no pierden su efecto y nosotros vamos a completar todos los esqueas. En muchos países del mundo, atentos a la situación epidemiológica, han priorizado la primera dosis y diferir la segunda para alcanzar la mayor cantidad de personas lo antes posible".

"Las vacunas aplicadas, por más que bajen sus anticuerpos, no pierden su efecto. Es importante aclarar esto porque cuando se escucha todo el tiempo que se vencen las vacunas, que no se van a traer las segundas dosis y no se van a completar los esquemas, genera mucha angustia. Y en un contexto mundial donde es complciado conseguir vacunas, Argentina va a seguir trabajando y las va a seguir trayendo", remarcó.