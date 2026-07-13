Las líneas Mitre y Sarmiento retomaron este lunes 13 de julio sus servicios habituales luego de las obras de infraestructura realizadas entre el 9 y el 12 de julio durante el fin de semana largo. Los trabajos fueron ejecutados por Trenes Argentinos Infraestructura en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de mejorar la seguridad operacional y avanzar en la modernización del sistema ferroviario.

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En la línea Sarmiento, que permaneció sin servicio durante cuatro días entre Once y Moreno, se llevaron adelante tareas de renovación del sistema de señales, el recambio de aparatos de vía en Caballito, el acondicionamiento de señales en Liniers, la modernización de la mesa de mando de la cabina de Castelar y el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

Además, continúan las obras en las estaciones Morón y Ramos Mejía, donde se remodelan los edificios principales, los accesos y los sanitarios, se construyen nuevos andenes y se actualizan las instalaciones eléctricas, sanitarias y de iluminación.

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En la línea Mitre, las intervenciones se concentraron en el ramal Tigre, con la renovación de 1.000 metros de vías entre el paso a nivel Ramallo y el paso bajo nivel Larralde, en el barrio porteño de Núñez. También se reemplazó un enlace ferroviario en San Isidro y se restauró el paso a nivel Belgrano, en esa localidad.

Según informó el Gobierno nacional, en el ramal Tigre ya se renovaron 33 kilómetros de vías, 13 cuadros de estación, 22 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas. La renovación integral de los 40 kilómetros del recorrido fue considerada prioritaria debido al deterioro de rieles y durmientes, con más de 40 años de antigüedad, que actualmente obligan a imponer restricciones de velocidad y provocan demoras en el servicio.

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Con la finalización de las obras previstas para el fin de semana largo, las líneas Mitre y Sarmiento volvieron a circular este lunes con sus frecuencias habituales.