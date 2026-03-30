El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe especial para explicar el fenómeno de "bloqueo atmosférico" que mantiene al país bajo condiciones climáticas atípicas, con una ola de calor inusual para la estación, con altas temperaturas en todo el país y máximas de 30 grados para el AMBA.

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En este marco, lanzó un aviso amarillo para el norte bonaerense por las altas temperaturas, alcanzando a los distritos de Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro.

Además, rige un alerta meteorológico por tormentas para este lunes para el sur de la Provincia, y el miércoles para el centro y el este.

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Se prevé que el fin de semana largo traiga las temperaturas de otoño en el AMBA y en gran parte del territorio bonaerense.

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