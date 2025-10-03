La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, afirmó este jueves que “votar a Fuerza Patria es también que Cristina esté un poquito más cerca de estar en libertad”. Lo hizo durante una recorrida por los trabajos de pavimentación en los barrios La Paz y San Antonio, donde supervisó la obra de 19 cuadras financiadas con fondos municipales.

En medio de la campaña electoral, Mendoza advirtió que el país atraviesa un escenario crítico: “Necesitamos un país que le garantice la comida a todos los argentinos y argentinas a partir de tener trabajo, y recuperar ese proyecto de país. Con Macri y con Milei no solo se endeuda al país, también a las familias. Eso hay que frenarlo con el voto del 26 de octubre”.

La jefa comunal recordó la elección del pasado 7 de septiembre y pidió a los vecinos de La Paz respaldar al peronismo: “La Paz tiene que votar contundentemente al peronismo para poder ponerle un freno a Milei en las urnas”.

En su discurso, la intendenta cuestionó con dureza al Poder Judicial: “No hay estado de derecho en este país. No hay una justicia objetiva ni independiente. Son funcionales a Macri, a Milei y a todos los que se creen dueños del país. Por eso tienen secuestrada a Cristina, porque no le ganan en las urnas. La proscribieron y no pudimos elegirla como candidata en las últimas elecciones”.

Durante la visita, Mendoza dialogó con vecinas frentistas sobre el nuevo sistema de boleta única de papel, que se implementará en las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Las obras de pavimentación incluyen 7 cuadras en La Paz y 12 en San Antonio. El objetivo es mejorar la circulación, facilitar el ingreso de transporte público y vehículos de emergencia, y reemplazar calles de tierra por asfalto nuevo. También se prevé la reparación de veredas y desagües, de acuerdo a lo que informó el medio local El Termómetro Web.

De la recorrida participaron el subsecretario de Obras, Ramiro Beltrani; la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain; y el concejal de Unión por la Patria, Ezequiel Arauz.