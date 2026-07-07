El intendente de Salliqueló, Ariel Succurro, lanzó una campaña para defender el Régimen de Zona Fría, en momentos en que el Senado debatirá la eliminación del beneficio.

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Mientras eso sucede, el Ejecutivo nacional de Javier Milei pidió acelerar el tratamiento del proyecto que tiene media sanción en Diputados mientras las heladas y la nieve apareció dos veces en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, a través de un video grabado en plena ola polar, el jefe comunal de Salliqueló, ubicado en el sudoeste bonaerense, convocó a vecinos de toda la provincia de Buenos Aires a mostrar las bajas temperaturas y pidió a los legisladores nacionales que “voten con el corazón”.

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Desde el interior de su camioneta, Succurro mostró la escarcha acumulada. “Terrible helada”, expresó al señalar que la sensación térmica oscilaba entre los -6° y -8°. Además, el intendente convocó a los vecinos a publicar fotos y videos de la helada, la escarcha y el frío para que “los senadores de otras provincias que están en duda vean” lo que el Ejecutivo nacional pretende que voten en contra.

“No rompan el voto de confianza que les dieron sus distritos y sus provincias, voten a favor de la gente, piensen en las personas mayores, en los niños y en las familias más humildes”, sostuvo el intendente de Salliqueló.

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Vale precisar que la ampliación de la Ley N° 27.637 en 2021, incorporó a 77 municipios bonaerenses al régimen de Zona Fría, mientras que originalmente contemplaba beneficios únicamente para las provincias de la Patagonia, la Puna, el departamento mendocino de Malargüe y el municipio bonaerense de Patagones. Solo en el territorio bonaerense, el cambio alcanzaría a unos 1.240.000 hogares distribuidos en 94 municipios.

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