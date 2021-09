Cinthia Fernández votó en Escobar en el marco de una jornada en la que estuvo denunciando en sus redes sociales el faltante de boletas suyas.

Tras emitir su voto, señaló: "VAMOS HOY Con AMOR, con MEMORIA , con CONCIENCIA, con RESPETO y con MUCHA ESPERANZA. Es un día muy especial para todos y para mi ni les cuento! Tengo nervios, ansiedad y felicidad. Se el resultado que sea, estoy feliz de no ser cobarde y quedarme en la cómoda por no intentar cambiar algo".

En sus historias de Instagram compartió mensajes que le llegaron en los que aseguraban no haber encontrado su lista en la cuarto oscuro y pidió "Si no encuentran alguna boleta avisen en la mesa por favor. SI pasa que no hay boleta y no quieren reponer me mandan el nombre de la escuela donde votaron por favor".