El Ministerio de Capital Humano habilitó la inscripción al Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” para el ciclo 2026.

Ads

El beneficio busca acompañar el pago de las cuotas escolares de estudiantes de hasta 18 años que cursen los niveles inicial, primario y secundario en escuelas con al menos 75% de aporte estatal que vivan en hogares cuyos ingresos no superen los siete salarios mínimos, vitales y móviles (en abril eso sería 2.504.600 pesos).

La convocatoria está abierta hasta el 30 de abril según la publicación de la Resolución 205/2026 en el Boletín Oficial.

Ads

La iniciativa había sido creada en marzo de 2024, y en esta nueva etapa se formalizó una actualización del reglamento general. Según la normativa vigente, no se introducen cambios de fondo en los requisitos ni en las condiciones de acceso, sino una adecuación administrativa.

¿Quiénes pueden acceder a los vouchers educativos 2026?

Para ser beneficiario del programa se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ads

El adulto responsable debe ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el país de al menos dos años.

Tener hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asistan a escuelas públicas de gestión privada (inicial, primario o secundario) con mínimo 75% de aporte estatal.

El ingreso del grupo familiar no debe superar 7 salarios mínimos, vitales y móviles.

El estudiante debe ser alumno regular.

Contar con los datos del grupo familiar actualizados en ANSES y tener CBU declarado para el cobro.

El voucher educativo es compatible con otras prestaciones sociales y se destina exclusivamente al pago de cuotas escolares. Además, el reglamento establece que las instituciones educativas deben validar la información sobre regularidad académica y pago de cuotas, y que la protección de los datos personales de los beneficiarios se encuentra amparada por la ley.

Documentación y datos necesarios

Antes de iniciar el trámite, tené a mano la siguiente información:

-DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

Ads

-Nombre completo y dirección exacta de la institución educativa.

-CBU actualizado en Mi ANSES.

-Estar registrado en Mi Argentina (obligatorio).

Empieza la inscripción a los vouchers educativos.

FOTO: Empieza la inscripción a los vouchers educativos.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, puso en marcha la tercera edición del Programa de Vouchers Educativos 2026. Se trata de una asistencia económica mensual dirigida a familias que envían a sus hijos a instituciones educativas de gestión privada con alto subsidio estatal.

El beneficio busca acompañar el pago de las cuotas escolares de estudiantes de hasta 18 años que cursen los niveles inicial, primario y secundario en escuelas con al menos 75% de aporte estatal.

La convocatoria se abrió este miércoles con la publicación de la Resolución 205/2026 en el Boletín Oficial.

¿Quiénes pueden acceder a los vouchers educativos 2026?

Para ser beneficiario del programa se deben cumplir los siguientes requisitos:

-Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el país de al menos dos años.

-Tener hijos o menores a cargo de hasta 18 años que asistan a escuelas públicas de gestión privada (inicial, primario o secundario) con mínimo 75% de aporte estatal.

-Los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Según el último valor actualizado a febrero de 2026, el tope es de $2.504.600.

-El estudiante debe ser alumno regular.

-Contar con los datos del grupo familiar actualizados en ANSES y tener CBU declarado para el cobro.

La evaluación socioeconómica se realiza mensualmente a través de ANSES. Además, se verifica la regularidad del alumno dos veces al año y existe una tercera certificación al finalizar el ciclo lectivo.

Importante: No se debe acumular dos cuotas impagas consecutivas (genera suspensión temporal con cobro retroactivo) ni tres cuotas impagas (causa la cancelación definitiva del beneficio).

Documentación y datos necesarios

Antes de iniciar el trámite, tené a mano la siguiente información:

-DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

-Nombre completo y dirección exacta de la institución educativa.

-CBU actualizado en Mi ANSES.

-Estar registrado en Mi Argentina (obligatorio).

Cómo inscribirse a los vouchers educativos 2026: paso a paso

El trámite es 100% online, gratuito y debe realizarlo uno de los responsables parentales (madre, padre o tutor). No se necesitan gestores ni intermediarios.