Patricia Bullrich volvió a reclamar el tratamiento y aprobación del proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y crear un régimen penal específico para adolescentes.

La actual ministra y senadora electa afirmó que la iniciativa "está lista para ser tratada" y sostuvo que en los últimos meses "se pusieron en agenda otras 'prioridades' antes que la seguridad de los argentinos". Fue al citar una publicación del secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, quien reveló casos de menores que llegan “a robar a la Ciudad casi todos los días”.

Como Ministra de Seguridad presenté la Ley Penal Juvenil. Está lista para ser tratada.



Estos meses pusieron en agenda otras “prioridades” antes que la seguridad de los argentinos.



Ahora, como Senadora en el Nuevo Congreso, voy por este objetivo: la vamos a aprobar.



Contexto:… https://t.co/6YssZUBUuo — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 21, 2025

"Como senadora, en el nuevo Congreso, voy por este objetivo: la vamos a aprobar", prometió la futura jefa de bloque del oficialismo. "No son imputables, por lo que la Justicia los libera y siguen cometiendo delitos. El kirchnerismo, como siempre, los defiende", cuestionó.

Qué propone la Ley Penal Juvenil impulsada por Bullrich

El proyecto que promueve la ministra, una iniciativa que ya había intentado impulsar durante el gobierno de Mauricio Macri, contempla:

Bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Establecer penas y sanciones escalonadas según la gravedad del delito y la edad del menor.

Crear “establecimientos especiales” para jóvenes en conflicto con la ley penal.

Implementar un procedimiento penal juvenil independiente del de adultos.

Bullrich sostiene que la medida busca impedir que los adolescentes reincidan al quedar fuera del alcance penal.

