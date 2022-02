La Secretaría de Comercio Interior de la Nación anunció la renovada lista de productos incluidos en el programa "Vuelta al Cole con +Precios Cuidados", la etapa específica de la iniciativa que establece valores de referencia para la canasta escolar en la previa al inicio del ciclo lectivo 2022.

Todos los productos del acuerdo estarán disponibles desde el 2 de febrero hasta el 31 de marzo y podrán encontrarse en las cadenas de supermercados Carrefour, Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Walmart y Changomas, librerías y comercios adheridos a la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA), locales de Todo Moda y sucursales de Cooperativa Obrera.

Con una oferta que abarca 25 categorías y más de 160 productos, "las chicas y los chicos de todo el país van a poder comenzar las clases equipados con todos los útiles y artículos esenciales a precios acordados para proteger los ingresos de las familias argentinas", informó la dependencia a cargo de Roberto Feletti.

En esta edición, la canasta de Vuelta al Cole vuelve a incluir productos clave en el rubro textil, como guardapolvos en todos los talles, pantalones y buzos de frisa y variedades de zapatillas.

En lo que respecta a útiles escolares, se destaca la caja de lápices de colores, adhesivo sintético, repuesto de hojas rayadas/cuadriculadas, variedad de sacapuntas, cuaderno forrado, lapicera roller gel, resaltadores fluo, goma de borrar, tijera, carpeta, témperas, bolígrafo, juego de geometría (regla, escuadra, transportador), cuadernos de tapa dura, lapiz negro, cartucheras y liquido corrector, entre otros.

"Además, para promover un entorno escolar protegido, la lista contiene productos específicos de cuidado contra el COVID-19, como varias presentaciones de alcohol en gel y diversidad de barbijos", subrayaron.

Lista completa:

Adhesivo Pelican 30 Ml Cencosud 80

Adhesivo Pelican 30 Ml Walmart/Chango Más 80

Adhesivo Peligoma 30Ml Cooperativa Obrera 69

Adhesivo Plasticola 25 Grs. Librería 38

Adhesivo Sintetico Botella Chica SS 1 Un La Anonima 80

Adhesivo Sintetico Carrefour X1 Doble Aplicador Carrefour 69

Alcohol En Gel - Pomo - 80 Grs - Pink Love Todomoda 210

Alcohol En Gel Ultra 70 Algabo 70 Cc Carrefour 69,2

Alcohol En Gel Ultra Algabo Pom 90 Ml Carrefour 89

Alcohol En Gel Ultra Algabo Pom 90 Ml Walmart/Chango Más 89

Alcohol En Gel Ultra Algabo Pom 90 Ml Coto 89

Alcohol En Gel Ultra Algabo Pom 90 Ml Cooperativa Obrera 102,47

Alcohol En Gel Ultra Algabo Pom 90 Ml 90 Ml La Anonima 89

Barbijo Tricapa Descartable 3 Un Walmart/Chango Más 120

Bolígrafo Azul Filgo, X4 Cooperativa Obrera 80

Boligrafo Ret Filgo Walmart/Chango Más 79,99

Boligrafo Ret Filgo 1Mm Real Grip Azul Coto 79,99

Boligrafo Retractic Azul 1 Un La Anonima 80

Boligrafo Retráctil Con Estampa Primaveral Todomoda 150

Boligrafo Retractil Filgo Azul X1 Real Grip Carrefour 80

Bolígrafo Talbot Trionic Librería 37

Broche De Acrílico / - Todomoda 60

Broche De Acrílico / - Todomoda 64

Broche De Acrílico / - Todomoda 72

Buzo Azul T10 Cooperativa Obrera $1.299.00

Buzo Azul T12 Cooperativa Obrera $1.299.00

Buzo Azul T14 Cooperativa Obrera $1.299.00

Buzo Azul T16 Cooperativa Obrera $1.299.00

Buzo Azul T6 Cooperativa Obrera $1.299.00

Buzo Azul T8 Cooperativa Obrera $1.299.00

Buzo Azult4 Cooperativa Obrera $1.299.00

Buzo Sin Puño / Azul Walmart/Chango Más $ 1.299.00

Buzo Sin Puño / Azul Walmart/Chango Más $ 1.299.00

Buzo Sin Puño / Gris Walmart/Chango Más $ 1.299.00

Canopla 1 Cierre Caribe 1 Un La Anonima 599

Carpeta 3X40 . Negra 1Un Coto 199

Carpeta 3X40 Fibra Negra 1 Un La Anonima 225

Carpeta Eco Pandas 3 Anillos Inkdrop Cencosud 299

Carpeta Eco Pastel 3 Anillos Inkdrop Cencosud 299

Carpeta Eco Pelota 3 Anillos Inkdrop Cencosud 299

Carpeta Eco Unicornio 3 Anillos Cencosud 299

Carpeta Escolar 3 Anillos Asamblea Kraft Carrefour 390

Carpeta Escolar 3 Anillos X 40 Mm Fantasía Librería Varias marcas 210

Carpeta Fibra Negra Cooperativa Obrera 199

Carpeta N3 Walmart/Chango Más 225

Cartuchera Canopla Eco - Color 1 Walmart/Chango Más 390

Cartuchera Canopla Eco - Color 2 Walmart/Chango Más 390

Cartuchera Canopla Eco - Color 3 Walmart/Chango Más 390

Cartuchera Canopla Eco - Color 4 Walmart/Chango Más 390

Cartuchera Canopla Eco - Color 5 Walmart/Chango Más 390

Cartuchera De Charol Color Pastel Brillante, Con Forma De Tubo Y Cierre A Tono. Todomoda 490

Cartuchera Lisa Cencosud 199

Cuaderno A5 De Tapa Dura Anillado / When You Focus On The Good Todomoda 490

Cuaderno America 16.21 Forrado 42 Hojas Librería 175

Cuaderno Anillado Con Elástico / The Only Way To Do Great Work Is To Love What You Do Todomoda 490

Cuaderno Forrado Rayado Var Colores X 42 Hojas Coto 125,65

Cuaderno Forrado Rayado Var Colores X 42 Hojas Gloria Walmart/Chango Más 125,65

Cuaderno Forrado Rayado Var Colores X42 Hojas Cencosud 125,65

Cuaderno Gloria Araña Azul, 42 Hojas Td Cooperativa Obrera 125,65

Cuaderno Gloria Araña Rojo, 42 Hojas Td Cooperativa Obrera 125,65

Cuaderno Gloria Araña Verde, 42 Hojas Td Cooperativa Obrera 125,65

Cuaderno N1 America Ray 48H Carrefour 99

Cuaderno N1 Arana America Azul Ray 42H Carrefour 264,6

Cuaderno N1 Arana America Rojo Ray 42H Carrefour 264,6

Cuaderno N1 Arana Americaverde Ray 42H Carrefour 264,6

Cuaderno T/D Ray Verde 42Hj 16X21 1 Un La Anonima 135,7

Cuaderno T/D Raya Rojo 42Hj 16X21 1 Un La Anonima 135,7

Cuaderno T/D Rayado Azul 42Hj 1 Un La Anonima 135,7

Cuaderno Tapa Dura N° 3 Gloria 90 Forrado Azul 48 Hj Rayado Librería 349

Cuaderno Td For-Ar-Rojo 48 Hs Ray-N3 Cencosud 264,6

Cuaderno Td N3 Rojo 48 Hjs 1 Un La Anonima 264,6

Cuaderno Td-For-Ar-Rojo 48 Hs Ray-N3 Coto 245

Cuaderno Td-For-Ar-Rojo 48 Hs Ray-N3 Gloria Walmart/Chango Más 264,6

Cubreboca De Algodón - Doble Cara Y Abertura Lateral / Reversible - Negro Y Crudo Todomoda 300

Goma De Borrar Lapiz-Tinta Maped Azul Roja X2 Carrefour 77,99

Goma De Borrar Maped, X2 Cooperativa Obrera 64,5

Goma De Borrar Office Blanca Librería 28

Goma Lap/Tin X 2 Unidades Coto 77,99

Goma Lapiz / Tinta X2 Un Walmart/Chango Más 77,99

Goma Lapiz/Tinta 2 Un La Anonima 78

Goma Lapiz/Tinta X2 Simball Cencosud 78

Guardapolvo 220 Guardapolvo Recto 6 Cooperativa Obrera $1.399.00

Guardapolvo 3 Tablas T.6 Ejemplar Cooperativa Obrera $1.249.00

Guardapolvo 3 Tablas T.8 Ejemplar Cooperativa Obrera $1.399.00

Guardapolvo Niño Coto $ 1.499.00

Guardapolvo Recto T.6 Ejemplar Cooperativa Obrera 899

Guardapolvo Recto T.8 Ejemplar Cooperativa Obrera $1.399.00

Guardapolvo Recto Unisex T10 1 Un La Anonima $ 1.499.00

Guardapolvo Recto Unisex T12 1 Un La Anonima $ 1.499.00

Guardapolvo Recto Unisex T14 1 Un La Anonima $ 1.499.00

Guardapolvo Recto Unisex T6 1 Un La Anonima $ 1.499.00

Guardapolvo Recto Unisex T8 1 Un La Anonima $ 1.499.00

Guardapolvo Tex Blanco T10 Carrefour $1.490.00

Guardapolvo Tex Blanco T12 Carrefour $1.490.00

Guardapolvo Tex Blanco T14 Carrefour $1.490.00

Guardapolvo Tex Blanco T16 Carrefour $1.490.00

Guardapolvo Tex Blanco T6 Carrefour $1.490.00

Guardapolvo Tex Blanco T8 Carrefour $1.490.00

Juego Geometría Regla,Escuadra,Transportador Librería 144

Lapicera Con Tapa Con Diseño De Gatito. Todomoda 150

Lapiceras Azules Pack X5 Un Cencosud 80

Lapices Colores Carrefour X12 Carrefour 199

Lapices Colores Cortos Innovation X12 Carrefour 145

Lápices De Color Largos Filgo, X12 Cooperativa Obrera 145

Lápices De Color Splash-Caja X 12 Largos Librería 181

Lapices De Colores Walmart/Chango Más 144,99

Lapices De Colores Largos 12 Un La Anonima 149,9

Lapiz Corrector Berol 7Ml Walmart/Chango Más 118

Lapiz Corrector Shaken Squeeze Coto 189

Lapiz Corrector Taiko 7Ml X1 Carrefour 189

Lapiz Corrector Taiko Flow Pack 1 Un La Anonima 189

Lapiz Grafito Innovation Negro Hb X3 Carrefour 87

Lapiz Grafito Sigma Flex X4 Coto 87

Lapiz Grafito X4 Filgo Walmart/Chango Más 87

Lapiz Grafito X4 Simball Cencosud 87

Lápiz Negro Eco 1205 Max 2=Hb Librería 32

Lápiz Negro Filgo, X4 Cooperativa Obrera 87

Lapiz Negro Sigmaflex Hb 4 Un La Anonima 87

Liquido Corrector X2 Un Cencosud 189

Pantalon De Friza Niños Cencosud $ 1.299.00

Pantalon Frisa NN Azul 10 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Azul 12 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Azul 14 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Azul 16 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Azul 18 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Azul 4 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Azul 6 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Azul 8 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Melange 10 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Melange 12 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Melange 14 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Melange 16 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Melange 18 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Melange 4 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Melange 6 Carrefour $1.299.00

Pantalon Frisa NN Melange 8 Carrefour $1.299.00

Pantalon Niðo Frisa Azul T4/14 1 Un La Anonima $ 1.299.00

Pantalon Niðo Frisa Color T4/14 1 Un La Anonima $ 1.299.00

Pantalon Niðo Frisa Melange T4/14 1 Un La Anonima $ 1.299.00

Pantalon Niño/A / Azul Walmart/Chango Más $ 1.299.00

Pantalon Niño/A / Azul Walmart/Chango Más $ 1.299.00

Pantalon Niño/A / Gris Walmart/Chango Más $ 1.299.00

Pantalon Niño/A Azul Spuño Frisa Coto $ 1.299.00

Pantalon Slim Azul 10 Cooperativa Obrera $1.299.00

Pantalon Slim Azul 12 Cooperativa Obrera $1.299.00

Pantalon Slim Azul 14 Cooperativa Obrera $1.299.00

Pantalon Slim Azul 16 Cooperativa Obrera $1.299.00

Pantalon Slim Azul 4 Cooperativa Obrera $1.299.00

Pantalon Slim Azul 6 Cooperativa Obrera $1.299.00

Pantalon Slim Azul 8 Cooperativa Obrera $1.299.00

Regla 15 Cm. Librería Varias marcas 54

Regla 15Cm Maped Cooperativa Obrera 29,9

Regla 20 Cm 1 Un La Anonima 52,2

Regla Cristal 20Cm Cencosud 52,2

Regla Cristal 20Cm Walmart/Chango Más 52,2

Regla Cristal 20Cm Coto 52,2

Regla Maped 20 Cm X1 Transparente Carrefour 52,22

Repuesto America 96 Hojas Rayado/Cuadriculado Librería 196

Repuesto Cuadriculado 96 Un La Anonima 131,44

Repuesto Escolar N3 Carrefour Cuadric 96H Carrefour 121,7

Repuesto Escolar N3 Carrefour Rayado 96H Carrefour 121,7

Repuesto Gloria 96 Hojas Cooperativa Obrera 121,7

Repuesto Gloria Cuadricu 96 Hj Coto 121,7

Repuesto Gloria Cuadricu 96 Hj Gloria Walmart/Chango Más 121,7

Repuesto Gloria Cuadriculado 96Hs Cencosud 121,7

Repuesto Rayado / Cuadriculado 96 Hj Coto 121,7

Repuesto Rayado / Cuadriculado 96 Hj Gloria Walmart/Chango Más 121,7

Repuesto Rayado 96 Un La Anonima 131,44

Repuesto Rayado/Cuadriculado 96H Cencosud 121,7

Resaltador Amarillo/Amarllo 2 Un La Anonima 118

Resaltador Amarillo/Naranja 2 Un La Anonima 118

Resaltador Filgo Amarillo Fluo X2 Carrefour 118

Resaltador Filgo X2 Cooperativa Obrera 118 (diferente producto)

Resaltador Filgo X2 Cooperativa Obrera 118 (diferente producto)

Resaltador Filgo X2 Cooperativa Obrera 118 (diferente producto)

Resaltador Filgo X2 Cooperativa Obrera 118 (diferente producto)

Resaltador Filgo X2 Cooperativa Obrera 118 (diferente producto)

Resaltador Lighter Fine Amarillo X 2 Unidades Coto 118

Resaltador X 2 Unidades Filgo Walmart/Chango Más 118

Resaltadores X 3 Unidades - Url Cencosud 118

Roller Gel Talbot Borrable Azul Librería 187

Sacapunta Eco Metalico 1 Un La Anonima 75

Sacapunta Plastico Boogy 1 Orificio B X3 C Depos Carrefour 75

Sacapuntas Boogy X3 Maped Cencosud 75

Sacapuntas Metal 1 Filo Maped.. Coto 75

Sacapuntas Plástico Librería Varias marcas 26

Sacapuntas X3 Maped Cooperativa Obrera 75

Sacapuntas Boogy X3 Walmart/Chango Más 75

Set De 12 Gomitas De Toalla / Accessories Store Todomoda 84

Set De 12 Gomitas De Toalla / Accessories Store Negro + Crudo Todomoda 84

Set X12 Lapices De Colores Faber Castell Cencosud 145

Set X12 Lapices De Colores Largos Cencosud 245

Setx12 Lapices De Colores Pinto Mini - Filgo Coto 144,99

Tapabocas/Nariz Brin Colores Cooperativa Obrera 215

Tempera Albamagic Blister 5 Unidades Librería 106

Tijera Essential 13Cm Maped Cooperativa Obrera 119

Tijera Essentials 13 Cm 1 Un La Anonima 119

Tijera Infantil Animal Print 13Cm Cencosud 119

Tijera Maped Essentials 13Cm Carrefour 119

Tijeras Essentials 13Cm Walmart/Chango Más 119

Tijeras Essentials 13Cm Simetric Coto 119

Tijerita Smile 12 Cm Librería 122

Zapatilla Niños Negro Art 901 Nro 27 Cencosud $ 1.495.00

Zapatilla Niños Negro Art 901 Nro 28 Cencosud $ 1.495.00

Zapatilla Niños Negro Art 901 Nro 29 Cencosud $ 1.495.00

Zapatilla Niños Negro Art 901 Nro 30 Cencosud $ 1.495.00

Zapatilla Niños Negro Art 901 Nro 31 Cencosud $ 1.495.00

Zapatilla Niños Negro Art 901 Nro 32 Cencosud $ 1.495.00

Zapatilla Niños Negro Art 901 Nro 33 Cencosud $ 1.495.00

Zapatilla Niños Negro Art 901 Nro 34 Cencosud $ 1.495.00

Zapatillas Color Negro Tale 35/40 Coto $ 1.499.00

Zapatillas Niños Talle 27 Al 33 / Blanco Walmart/Chango Más $ 1.499.00

Zapatillas Niños Talle 27 Al 33 / Negro Walmart/Chango Más $ 1.499.00