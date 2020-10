Este viernes se retoman las clases presenciales en Daireaux en 23 escuelas primarias, secundarias y la escuela técnica, con un total de 340 chicos. Lo mismo que en Puán. En tanto que en Tres Lomas y Carlos Tejedor también se retornó con las limitaciones de los protocolos en provincia, todos ellos distritos de bajo riesgo epidemiológico de coronavirus.

Los alumnos van a concurrir tres veces a la semana en una jornada de 90 minutos, explicó la inspectora distrital, Andrea Doval, en declaraciones a Radio Daireaux 90.7. Los del último año será tres veces a la semana. En el aula no tiene que haber más de 10 alumnos, en algunas va a haber menos de acuerdo a la disponibilidad.

Por su parte el intendente de Puan, Facundo Castelli, participó de una nueva reunión junto a integrantes de la UEGD (Unidad Educativa de Gestión Distrital) en el marco del Plan Jurisdiccional de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que plantea el regreso progresivo y seguro a las clases presenciales, con el fin de socializar los insumos de cuidado y protección adquiridos.

Según informó la comuna, "se acordó que son los requeridos por el Plan Jurisdiccional y que las escuelas que cuentan con alumnos con una continuidad pedagógica debilitada realizarán un regreso seguro a las clases presenciales a partir del día viernes 30 de octubre. Los equipos directivos de las Instituciones brindarán la información y asesoramiento pertinente a los alumnos, familias, docentes y auxiliares."

En cuanto a Daireaux, Doval dijo que "como establece el plan jurisdiccional, en forma conjunta con varios representantes evaluamos las condiciones de infraestructura y de regreso. Hay docentes y auxiliares que están en dispensa por alguna situación de salud al cuidado de familiares". A su vez remarcó que en el distrito no hay "gran porcentaje de alumnos desvinculados".

En tanto que aclaró que algunas escuelas aún "no comienzan porque no tienen alumnos no vinculados o cuestiones de infraestructura" y "que se irán incorporando" en los próximos días.

Sobre el comienzo un día viernes, señaló que "era porque se tenían que dar ciertas condiciones e instancias para la implementación, una de ellas era las capacitaciones para el personal auxiliar y docente" en protocolos de higiene, de armado del lugar.

"Nos nos vamos a encontrar con la escuela que teníamos en marzo", remarcó. Los alumnos en condiciones de asistir están notificados y la familia va a elegir si desea enviarlo a la escuela. "Si no autoriza la familia, se va a garantizar la continuidad pedagógica. Tiene que haber una declaración jurada para que ingrese", indicó.