Los encuentros de General Rodríguez, Merlo e Ituzaingó de la última división de la AFA se concretaron pero sin público por fallas en la organización. Por protocolo, los mayores de edad deben estar inoculados con al menos la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y se debe respetar un aforo del 50%. El distanciamiento necesario no se cumplió del todo. También debutó la flexibilización en el partido por la B Metropolitana, Flandria vs. Argentino de Quilmes, en Jáuregui, Luján; y por la Primera Nacional, en Dálmine vs. Güemes, en Campana.