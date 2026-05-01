Tras un conflicto de varios meses, la empresa Misión Buenos Aires anunció la reactivación del servicio de la línea 148, que une distritos de Florencio Varela y Quilmes, con la ciudad de Buenos Aires, desde este 1° de mayo, en coincidencia con el Día del Trabajador.

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La medida implica, además, la recuperación de cerca de 400 puestos laborales tras cuatro meses de inactividad.

Según el comunicado difundido por la firma, el reinicio del servicio responde a la necesidad de “volver a unir destinos y agilizar tiempos”. Además, pronto pasará a llamarse "Misión Halcón".

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Ramales que comienzan a operar:

A: Cementerio (ex C)

B: La Capilla (ex C)

D: Villa del Plata (ex H)

G: Solano por 844 (ex E)

H: Solano por Monteverde (ex F)

I: Solano por San Martín (ex G)

Ramales que dejan de operar:

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Solano por Pasco

Cruce Varela por El Jalón

Dardo Rocha y 7 por Acceso

En ese marco, la empresa destacó que la puesta en marcha de la línea se concreta luego de un período en el que los trabajadores no percibieron ingresos debido a la paralización total de la actividad. “Celebramos que, en el mismo Día del Trabajador, se recuperen algo menos de 400 puestos de trabajo”, señalaron.

Asimismo, desde Misión Buenos Aires subrayaron el acompañamiento de distintos actores institucionales y gremiales para alcanzar la reactivación del servicio. Entre ellos, mencionaron al gremio del sector, a la Secretaría de Transporte de la Nación, al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a los intendentes de Quilmes y Florencio Varela.

En el cierre del comunicado, la empresa remarcó su compromiso de brindar “el mejor servicio público” en esta nueva etapa y envió un saludo a todos los trabajadores en su día, instándolos a desempeñar sus tareas con “responsabilidad, compromiso y vocación”.