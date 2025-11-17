Vuelve el alerta meteorológico para el sur de la Provincia de Buenos Aires
Tras jornadas de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso por vientos para este lunes.
El aviso alcanzado al sur y extremo sur de la Provincia, y tendrá lugar durante la tarde de este lunes.
Vale destacar que el territorio bonaerense viene de estar bajo alerta por tormentas durante el fin de semana.
Este domingo por la noche estuvo vigente un alerta por viento para el centro y este de la Provincia que se trasladará el lunes hasta el sur.
Por otro lado, rige un aviso por crecida del Río de la Plata.
