El aviso para el Río de la Plata abarca a Ciudad de Buenos Aires, Zona Costera Norte y Sur del Conurbano Bonaerense.

Ads

“El Centro de prevención de crecidas del Servicio de Hidrografía Naval dependiente del Ministerio de Defensa, informa que el Río de La Plata interior se encontrará durante la madrugada del día 17 de noviembre de 2025, un metro sobre los valores indicados en las tablas de marea”, indicó el aviso.

Se estiman las siguientes alturas:

Ads

Puerto Altura (m) Hora Fecha Puerto La Plata 2.20 05:00 17/11/2025 Puerto de Buenos Aires (Dársena F) 2.30 07:00 17/11/2025 San Fernando 2.40 08:00 17/11/2025

Esto se suma a un alerta meteorológico por vientos intensos en la provincia de Buenos Aires y otro aviso por crecido. En este último caso, para la Costa Atlántica Bonaerense que regía este domingo por la tarde entre Mar del Plata y San Clemente del Tuyú.

Ads