Tras varios días con temperaturas moderadas, y un comienzo del fin de semana con algo de inestabilidad, este domingo 11 de enero el calor vuelve a sentirse en la provincia de Buenos Aires, con una mejora en las condiciones del tiempo y marcas térmicas en ascenso que se extenderán durante buena parte de la semana.

Ads

En el AMBA, la jornada dominical se presenta con cielo mayormente soleado, viento perdiendo intensidad y rotando al sudoeste. Las temperaturas mínimas se ubican entre 15 y 19 grados, mientras que las máximas oscilarán entre 29 y 32 °C, marcando el inicio de un período plenamente veraniego.

Semana calurosa y temperaturas por encima de lo normal

Con el comienzo de la semana se revierte el patrón térmico de los últimos días, cuando las marcas se mantuvieron por debajo de los valores medios para enero. Según datos estadísticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el período 1991–2020, la temperatura media en la Ciudad de Buenos Aires es de 20,2 °C de mínima y 30,1 °C de máxima, registros que volverán a ser superados.

Ads

El lunes 12 de enero se perfila como el día más caluroso de la semana. Se espera una mínima de entre 20 y 23 grados y una máxima que podría alcanzar entre 32 y 35 °C. El comportamiento del viento será clave: si persiste del noroeste, las temperaturas podrían superar los 35 grados; si rota más temprano al noreste, el pico térmico quedará algo más contenido.

Para el martes 13, con viento rotando del noreste al este, se prevén mínimas entre 22 y 24 grados y máximas de 32 a 33 °C, con sensación térmica elevada debido al aumento de la humedad. No se descarta algo de inestabilidad durante la tarde y la noche.

Ads

El miércoles 14 mantendría condiciones similares, con mínimas de 23 a 24 grados y máximas de entre 31 y 33 °C, ambiente algo ventoso y calor persistente.

¿Se viene la primera ola de calor de 2026?

Durante estos días, los especialistas seguirán de cerca la evolución de las temperaturas para determinar si el episodio puede ser clasificado como la primera ola de calor del verano 2026.

Para que se declare una ola de calor deben cumplirse, durante al menos tres días consecutivos, valores de temperatura mínima y máxima superiores a determinados umbrales de forma simultánea. En el caso de CABA, esos umbrales son 22 °C de mínima y 32,3 °C de máxima.

Ads

El inicio de la semana podría cumplir estos criterios de manera ajustada, o quedar apenas por debajo. Si bien no se esperan valores extremos como los registrados hacia el cierre de 2025, el evento podría destacarse como el primer período prolongado de calor intenso de la temporada.