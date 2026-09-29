Desde el 1° de octubre, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial bonaerense, las tarifas de los servicios urbanos provinciales del Gran Buenos Aires tendrán un aumento del 4,35%.

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El boleto pleno pasará de $ 1.164,47 a $ 1.215,09 para los viajes de hasta 3 kilómetros; de $ 1.310,02 a $ 1.366,97 para 3-6 km; de $ 1.455,58 a $ 1.518,85 para 6-12 km; de $ 1.746,70 a $ 1.822,63 para 12-27 km; y de $ 2.053,54 a $ 2.142,81 para recorridos de más de 27 kilómetros.

En tanto, la tarifa para usuarios con SUBE sin nominar será el doble de la tarifa plena, mientras que el boleto mínimo de los servicios suburbanos provinciales pasará de $ 1.746,70 a $ 1.822,63.

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Mientras que en los servicios urbanos provinciales que funcionan en La Plata, Berisso y Ensenada, el incremento también será del 4,35% en todos los tramos.

Así, el boleto pleno de hasta 3 kilómetros pasará de $ 1.268,20 a $ 1.323,33; el de 3-6 km, de $ 1.398,11 a $ 1.458,89; el de 6-12 km, de $ 1.560,77 a $ 1.628,61; el de 12-27 km, de $ 1.871,76 a $ 1.953,13; y el de más de 27 km, de $ 2.177,59 a $ 2.272,26.

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Para quienes utilicen una SUBE sin nominar, los valores serán el doble de la tarifa plena. En el caso del Atributo Social, los nuevos valores implican un incremento del 17,39% en todos los tramos.

Desde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires se recordó que a través del dictado de la Resolución N° 81/25, estableció un mecanismo de actualización tarifaria para los servicios provinciales de transporte público automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y urbanos que operan en la zona denominada “Gran La Plata”.

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Dicha medida tiene como objeto el “de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos y preservar la naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de las necesidades colectivas primordiales”.