El Ejecutivo bonaerense confirmó el incremento en las multas de tránsito tras actualizar el monto de la unidad fija (UF) que establece el valor y va al ritmo del aumento del precio de la nafta.

El ajuste regirá para el bimestre marzo - abril y será del 4,9%. Las multas ya habían tenido un ajuste 5,6% en el inicio de 2026.

Desde el 1º de enero el valor de la Unidad Fija había pasado a tener un costo de $ 1.807, el cual va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata. Ahora será de $1.896.

De esta manera, una sanción por exceso de alcohol en sangre (en la provincia la tolerancia es “0”), el monto máximo de la sanción es de 1.000 Unidades Fijas: $1.896.000 (.

Nuevos valores de las principales multas de tránsito:

Exceso de velocidad : entre $284.400 y $1.896.000 (entre 150 y 1.000 UF)

de : entre $284.400 y $1.896.000 (entre 150 y 1.000 UF) No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

Pasar un semáforo en rojo : entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF) Mal estacionamiento : entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)

: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF) Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $948.000 y $2.275.200 (entre 500 y 1.200 UF).

Por circular con la VTV vencida: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)

