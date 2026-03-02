Vuelven a subir las multas de tránsito para marzo y abril en Provincia de Buenos Aires
El ajuste será del 5%. Así lo informó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El Ejecutivo bonaerense confirmó el incremento en las multas de tránsito tras actualizar el monto de la unidad fija (UF) que establece el valor y va al ritmo del aumento del precio de la nafta.
El ajuste regirá para el bimestre marzo - abril y será del 4,9%. Las multas ya habían tenido un ajuste 5,6% en el inicio de 2026.
Desde el 1º de enero el valor de la Unidad Fija había pasado a tener un costo de $ 1.807, el cual va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata. Ahora será de $1.896.
De esta manera, una sanción por exceso de alcohol en sangre (en la provincia la tolerancia es “0”), el monto máximo de la sanción es de 1.000 Unidades Fijas: $1.896.000 (.
Nuevos valores de las principales multas de tránsito:
- Exceso de velocidad: entre $284.400 y $1.896.000 (entre 150 y 1.000 UF)
- No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)
- Pasar un semáforo en rojo: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
- Mal estacionamiento: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)
- Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $948.000 y $2.275.200 (entre 500 y 1.200 UF).
- Por circular con la VTV vencida: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
