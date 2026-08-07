Los usuarios de GNC en La Plata enfrentan un nuevo episodio de restricciones en el suministro como ocurrió durante varios días en el mes de junio, aunque la causa esta vez no es por la demanda invernal.

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Los problemas se originaron en el sistema de Transportadora de Gas del Sur (TGS), lo que obligó a la distribuidora a interrumpir el suministro para los contratos interrumpibles y a aplicar restricciones menores sobre los consumos firmes.

La distribuidora comenzó a notificar formalmente a las estaciones con un texto que no deja margen a la interpretación: “Por problemas en el transporte, la distribuidora se ve en la obligación de restringir los consumos interrumpibles”.

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Respecto a lo que pasó las últimas semanas, los cupos adicionales que varias estaciones de La Plata habían recibido para atender la demanda se mantienen vigentes porque los contratos continúan hasta el 31 de agosto. Lo que sí se interrumpe son los contratos interrumpibles, que son precisamente los diseñados para ceder ante problemas técnicos o de capacidad en el sistema de transporte.

Por el momento, desde la distribuidora no precisaron la duración de las restricciones ni su alcance exacto en cada estación de la región.

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