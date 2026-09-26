El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro se refirió a las tensiones internas dentro del peronismo y planteó la necesidad de avanzar en una discusión programática antes de concentrarse en las candidaturas.

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En una entrevista con el medio marplatense La Capital, realizada durante su visita a Mar del Plata, De Pedro también habló sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, la posibilidad de una PASO y las diferencias entre su sector y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

“Tenemos que volver a discutir modelos de país”

Consultado sobre cómo podrían ordenarse las disputas internas del peronismo, De Pedro planteó dos ejes que, según expresó, atraviesan actualmente a su espacio.

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El senador cuestionó la situación judicial de la expresidenta y sostuvo que su imposibilidad de presentarse a elecciones representa, a su entender, una afectación de la voluntad popular.

En ese contexto, trazó además un paralelismo histórico con la proscripción del peronismo posterior al golpe de Estado de 1955.

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De Pedro sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner continúa teniendo respaldo electoral y afirmó que, según encuestas que no están vinculadas con el peronismo ni con la oposición, la expresidenta aparece entre las dirigentes con mayor intención de voto.

Más allá de la discusión por las candidaturas, el senador puso el foco en la elaboración de propuestas.

“Estamos abocados a la cuestión programática”, afirmó durante su participación en un encuentro sobre educación realizado en Mar del Plata.

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Según explicó, se discutieron temas vinculados con la educación técnica, el sistema educativo formal, los déficits de la educación pública y la articulación entre los sectores público y privado.

“Argentina tiene un potencial hermoso, tiene muchísimas capacidades, tiene gente muy valiosa, hay mucho talento”, sostuvo.

Y agregó: “Armar un buen programa de gobierno antes de poner los nombres en discusión, es esencial. Tenemos que volver a discutir modelos de país”.

La posibilidad de un frente amplio

Ante la consulta sobre la posibilidad de construir una alternativa opositora que reúna a distintos sectores, De Pedro reivindicó la tradición frentista del peronismo.

“El peronismo siempre fue frentista”, afirmó, y recordó experiencias de distintas etapas del movimiento, incluyendo las fórmulas presidenciales encabezadas por Cristina Fernández de Kirchner.

En esa línea, planteó que diferentes partidos y sectores pueden compartir un mismo proyecto político.

De Pedro también mencionó la posibilidad de avanzar hacia un gobierno de unidad nacional y sostuvo que sería conveniente que la discusión política se concentre en los modelos de país y no únicamente en las identidades partidarias.

Las diferencias con Kicillof

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la relación entre el sector de De Pedro y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Consultado sobre si las diferencias entre ambos espacios eran irreconciliables, el senador respondió que todavía no había escuchado definiciones programáticas suficientes como para determinar si las diferencias son de fondo o de carácter personal.

“Todavía no pude escucharlos en términos programáticos”, señaló.

Sin embargo, De Pedro sí expresó su malestar por la relación entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.

“Lo que sí me duele es que alguien que fue formado y bancado por Cristina desde su comienzo tenga esa actitud personal para con ella”, afirmó.

Finalmente, dejó una definición sobre la disputa interna: “Me parece que la política no te puede hacer perder el eje”.