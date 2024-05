Luego de que dos formaciones del Ferrocarril San Martín colisionaran en la estación de Palermo, cuando la máquina que iba en dirección a Retiro impactó contra otra estacionada dejando como saldo decenas de heridos, un señalero que actualmente trabaja en la zona de Villa del Parque y que se desempeñó anteriormente en la zona del siniestro brindó detalles sobre las condiciones en que se trabaja.

“El señalamiento es malo desde la propia inauguración del viaducto. Siempre hubo problemas y es algo que venimos denunciando hace años y que en los últimos meses, lamentablemente, ha empeorado todavía más por falta de insumos, ya prácticamente no se renuevan los cableados, entonces hace tres meses que los compañeros están trabajando en esas condiciones”, relató Ezequiel Peinaro en diálogo con Radio Con Vos.

“Se inauguró en 2018, en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri, esta fue una inauguración más que nada para las elecciones, en los hechos lo que era la señalización de todo el sector no estaba con funcionamiento”. Y amplió: “Se contrataron a distintas empresas que después no podían reparar muchas veces los problemas que había con la señalización. Entonces hubo un periodo muy largo donde el servicio del viaducto no funcionaba bien".

El operario explicó que hace “aproximadamente tres meses que está funcionando de forma intermitente el servicio y depende mucho de los trabajadores” que operan de forma manual. En esta línea explicó que ante la falla de la señalización eléctrica se trabaja a través del pedido de vía y notificaciones.

“Es algo que está concebido para que sea algo excepcional cuando no funciona el sistema de seguridad electrónica, pero se ha vuelto la norma” y detalló que el sistema manual consiste en enviar “un pedido de vía al encargado de la siguiente sección que informa si el tren que venía adelante ya libró la zona”.

Y detalló el procedimiento: “A ese tren se lo notifica, se le da un papel con la Orden de cómo tiene que ir y con qué artículos y se lo notifica. Ese es el método que se utiliza cuando no funciona el sistema de seguridad, pero bueno, ahora se utiliza corrientemente .Mis compañeros hace más de diez días, en forma consecutiva que están trabajando así, o sea, muchísimo tiempo”.



Consultado por los periodistas, Peinaro dijo que esta vez fue mucho el tiempo que pasó sin repararse y explicó que “es un problema recurrente, ya ha habido otros otras situaciones de peligrosidad que hemos denunciado y donde nunca se tomaron cartas en el asunto” y reiteró que “en estos tres meses tres meses se ha trabajado mucho más con la excepción que con la norma”.

“Esta situación la verdad que nos preocupa a nosotros como trabajadores y también como usuarios del servicio, porque muchos viajamos en el tren para poder llegar a nuestro trabajo, y además porque porque nos tenemos que hacer responsables de situaciones que se repiten y se repiten y uno quisiera que que se resuelvan lo más pronto posible”, cerró.