Ya empezó mal: Ahora Santilli dice que no se va a pelar como había prometido
En candidato libertario en la Provincia de Buenos Aires sostuvo que se cortará el cabello, pero "un poco", a raíz de su compromiso con los votantes de LLA.
Luego de ganar la Provincia, Diego Santilli ya comenzó a desdecirse y no querer cumplir promesas electorales. En campaña, en función de su reemplazo a José Luis Espert y su slogan “para votar al Colorado marcá al Pelado”, el candidato bonaerense se comprometió a raparse si triunfaba.
No obstante, este domingo, tras la victoria sostuvo que se cortará “un poco” el cabello: “Que no me dejen pelado que no me va a quedar bien”, señaló.
¿Lo convencerán para que cumpla su promesa de manera plena?
