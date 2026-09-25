Después de varios meses de gestiones y trámites administrativos, la línea de colectivos 228 D ya volvió a funcionar y conecta distintas localidades del norte de la Provincia de Buenos Aires. El servicio está a cargo de Vía Rosario y une Zárate con San Nicolás a través de un recorrido que incluye distintas ciudades del corredor de la Ruta 9.

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La empresa realizó durante el fin de semana las primeras pruebas con las unidades para poner a punto el recorrido y verificar el funcionamiento del sistema de expendio y cobro de los pasajes. “Ya estamos circulando”, confirmó el titular de Vía Rosario, Norberto Fenoglio, en diálogo con LANOTICIA1.COM.

La puesta en marcha efectiva se produjo después de la presentación del servicio en distintas localidades y de una demora vinculada a cuestiones administrativas. Ahora, los colectivos ya recorren el corredor y los pasajeros pueden volver a utilizar esta conexión interurbana.

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Dos choferes para facilitar la adaptación

Una de las particularidades de los primeros días será el esquema dispuesto por la empresa para ayudar a los pasajeros a familiarizarse con el nuevo sistema de pago.

Durante lunes y martes, algunas frecuencias funcionarán con una modalidad especial y habrá dos choferes por colectivo. Mientras uno estará a cargo de la conducción, el segundo tendrá como tarea asistir a los pasajeros.

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“Uno conduce y el otro le explicará y le ayudará a la gente que por ahí no tiene conocimiento de cómo es el sistema”, explicó Fenoglio.

La medida busca evitar que las dudas sobre el mecanismo de pago demoren la circulación de las unidades y, al mismo tiempo, permitir que los usuarios aprendan a utilizar el sistema.

Desde el miércoles, el servicio funciona con los horarios habituales y un solo chofer por unidad.

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Fenoglio explicó que la empresa decidió implementar esta adaptación durante los dos primeros días porque el sistema “tampoco es difícil” y buena parte de los pasajeros ya está familiarizada con las distintas formas de pago electrónico.

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Cómo se puede pagar el boleto

El nuevo servicio incorpora distintas alternativas para abonar el pasaje. Los pasajeros pueden pagar mediante código QR, tarjetas de crédito o débito, billeteras virtuales y también en efectivo.

“Podés viajar con código QR para pagar con tarjetas o podés viajar y pagar en efectivo”, detalló el empresario.

El objetivo de la empresa es que el pago electrónico permita agilizar el ascenso y reducir el manejo de dinero por parte de los conductores.

Además, Vía Rosario prevé incorporar una tarjeta propia recargable, especialmente pensada para quienes utilicen el servicio con mayor frecuencia.

Según explicó Fenoglio, la tarjeta permitirá cargar dinero y contará con un beneficio adicional sobre el monto cargado, por lo que podría resultar conveniente para los pasajeros habituales.

Una conexión que atraviesa el norte bonaerense

La importancia de la recuperación de la 228 D excede a una sola ciudad. El recorrido vincula localidades de distintos partidos del norte bonaerense y permite trasladarse entre ellas por motivos laborales, educativos, sanitarios, comerciales y administrativos.

El corredor contempla Zárate, Lima, Baradero, Río Tala, San Pedro, Ramallo y San Nicolás, aunque las paradas y el recorrido pueden variar según cada frecuencia.

En San Pedro, por ejemplo, además de la Terminal de Ómnibus, la empresa contempla otras paradas para facilitar el acceso de los pasajeros. Pero la conexión no queda limitada a esa ciudad: el objetivo es recuperar una alternativa de transporte para quienes necesitan desplazarse entre distintos puntos del corredor.

La línea había sido anunciada en mayo por Vía Rosario, cuando Fenoglio había explicado a LANOTICIA1.COM que la empresa buscaba recuperar la conexión entre Zárate y San Nicolás en un contexto de dificultades para el transporte de pasajeros.

En aquella oportunidad, el empresario había destacado la importancia del corredor para las actividades laborales, educativas, comerciales y sanitarias de las distintas localidades.

Ahora, después de los trámites que demoraron su implementación, la conexión finalmente está operativa y los colectivos volvieron a recorrer una parte del norte de la Provincia de Buenos Aires.

La empresa también prevé que los pasajeros puedan acceder a información actualizada del servicio mediante códigos QR colocados en las unidades, que permitirán ingresar a sus canales oficiales y consultar recorridos y novedades.