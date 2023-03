"Teníamos dos grandes modelos: O un intendente que estuvo muchos años, o intendentes que eran destituidos o que no duraban mucho más de un año", sostuvo Martín Yeza en su mensaje.

Y añadió: "Creo que la Argentina necesita una nueva cultura del poder, y eso implica: políticos que hagan lo que dicen que van a hacer; que sepan que no son imprescindibles; que hay que saber trabajar en equipo; que hay que fortalecer los partidos políticos; que el sistema democrático necesita alternancia y que si tus ideas son lo suficientemente buenas, también tienen que saber propagarse a lo largo de los años".

"Por eso tomé la decisión de no volver a presentarme como intendente", dijo, a la vez que aclaró que por la legislación vigente podría hacerlo. "Soy de la idea que en esta nueva cultura de poder que necesita la Argentina desesperadamente, lo que necesitamos son políticos que hagan lo que dicen, que hagan lo que dijeron", sostuvo Yeza, que recibió el respaldo de muchos correligionarios que destacaron su actitud.

Estos son los motivos por los que no me vuelvo a presentar como Intendente:

- Necesitamos una nueva y mejor cultura del poder: hacer lo que se dice. La alternancia democrática es saludable en el tiempo.

- Hoy Pinamar no tiene un ex intendente, los otros fueron destituidos. pic.twitter.com/fwqMLUeLqU

— Martín Yeza (@martinyeza) March 1, 2023