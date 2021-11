El intendente de Pinamar, Martín Yeza, se refirió al debate por la reelección indefinida de intendentes y se manifestó en contra de modificar la prohibición. "Yo estoy en contra de las reelecciones indefinidas ideológicamente, pero si hay un grupo de legisladores e intendentes cree que se puede perpetuar, uno puede elegir no presentarse. Yo no me vuelvo a presentar", dijo.

El jefe comunal aseguró que "uno de los problemas de Argentina es que siempre se habla de las personas y no de los espacios o las ideas. Uno tiene que saber generar, si le toca liderar un espacio político, formar equipos que logren defender ciertos valores que también tengan derecho a tener su propia impronta".

Al respecto, agregó en declaraciones a Radio Provincia que "el gobernador ha tenido una postura neutral, lo cual sugiere que quizá también cree en la alternancia. Muchos legisladores de Juntos asumieron con la impronta de representar el cambio que no es sólo cambiar personas, sino también la cultura del poder".

Por otro lado, respecto a la decisión de no financiar viajes al exterior a través de tarjetas de crédito, afirmó que “lo importante es pensar por qué surge la medida".

Consideró que “es un mal dato sobre el rumbo económico de Argentina, aunque no es mi espíritu polemizar sobre la medida, sí remarcar que no fue explicada".

"Todavía no hay una expresión oficial de por qué se tomó, uno supone que es porque hay un problema de reservas pero lo único que se dijo fue que igual nos quedemos tranquilos porque las reservas son robustas", indicó.