El impacto del cierre de Fate en San Fernando sumó anoche un nuevo capítulo, esta vez en televisión. La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, protagonizó un fuerte cruce con Marcelo Quiróz, trabajador de la planta recientemente cerrada.

El intercambio ocurrió en LN+, en el programa de Luis Majul, y rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Le digo a la señora que vaya ella a buscar suerte en el mercado laboral. Usted, sentada defendiendo a este gobierno, también hace un negocio; yo soy trabajador, no soy tonto”, lanzó el operario luego de que Arietto dijera que los trabajadores "se dejan aparatear por los sindicalistas y los zurdos que ahcen su negocio".

En ese marco, la legisladora respondió: “Yo te estoy dando un consejo, tomalo o dejalo. Soy abogada, tengo mi estudio y mis empleados, no te dejes aparatear por los sindicalistas”.

El cruce se dio mientras se analizaba la situación de la planta de Virreyes, que cerró tras más de 80 años de actividad y dejó a 920 empleados sin trabajo. Tal como informó LANOTICIA1.COM, la empresa anunció que pagará las indemnizaciones correspondientes, aunque los trabajadores denuncian que la decisión fue intempestiva.

En el mismo programa, Majul se preguntó cuántos de los despedidos “se quedarán efectivamente sin trabajo” y sostuvo que “muchos se irán a apps de delivery o pondrán un parripollo con la indemnización”, una frase que también generó polémica.

Más temprano, Arietto había calificado en redes sociales el accionar empresarial como “una ilegalidad total” y apuntado contra el titular de la firma, Javier Madanes Quintanilla.

El conflicto por Fate ya no es solo gremial o empresarial. Se transformó en un debate político que atraviesa a toda la provincia de Buenos Aires, con casi mil familias afectadas y un fuerte interrogante sobre el futuro de la industria bonaerense.