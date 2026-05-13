El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció que desde la medianoche de este miércoles YPF aumenta 1% los combustibles “tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

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"De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor", añadió.

Este anuncio se da en la previa del vencimiento del anterior compromiso de estabilidad de precios que había sido dictado a principios de abril.

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A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.



De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

"Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior", agregó Marín en su cuenta de X.

De esta manera, la compañía busca reducir el impacto del traslado total hacia los combustibles. Desde que inició la guerra en Medio Oriente, el precio de los mismos subió más del 23%, y se estima un incremento restante del 15% sobre los precios finales.

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Marín también indicó que seguirán aplicando el sistema de "micropricing", que permitirá “maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas”.

"Reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generar perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes", concluyó.