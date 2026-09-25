La empresa YPF aumentará desde las cero horas de este viernes un 1% promedio los precios de sus combustibles en todo el país, en una nueva actualización de su política de precios.

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La petrolera explicó que la decisión se enmarca en el esquema de “buffer” de precios que implementa desde abril y que mantiene vigente frente a la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre el valor internacional del petróleo.

En un comunicado, destacó que desde su implementación, este esquema permite “sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado”.

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Asimismo, YPF continuará aplicando su sistema de “micropricing”, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red.

Cae la venta de combustible

El mes de agosto fue el séptimo consecutivo de este año que registró una caída interanual de la venta de combustibles al público. En total se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos, frente a 1.420.350 del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,19 por ciento. La contracción se moderó respecto de julio, cuya caída fue del 5,53 por ciento.

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Asimismo, y en relación con el mes anterior, la demanda aumentó 0,57 por ciento, con una comparación entre dos períodos de igual duración, ya que tanto julio como agosto tienen 31 días.

La empresa con mayor volumen de ventas fue la estatal YPF, con 55,1 por ciento; seguida por Shell, Axion, Puma, Dapsa, Gulf y Refinor.

Según el informe elaborado por Surtidores, la nafta Premium acumuló su cuarto mes consecutivo en baja, con una disminución interanual del 2,16 por ciento, mientras que el gasoil G3 volvió a crecer y fue el único segmento que superó los volúmenes de agosto de 2025, con un incremento del 2,75. Por su parte, el gasoil G2 retrocedió 3,02 por ciento, mientras que la nafta Súper presentó la mayor caída, con una baja del 3,66.