El precio internacional del petróleo se disparó arriba de los 100 dólares y cayeron las bolsas del mundo. Mientras tanto la Argentina podría recibir el impacto en los próximos días si la situación no mejora.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, volvió a decir que no aumentará bruscamente el precio de los combustibles, a pesar de las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, dijo: “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.

COMPROMISO HONESTO CON LOS CONSUMIDORES



Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición.@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y… pic.twitter.com/tS0ZkG9uoM — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) March 9, 2026

Uno de los factores determinantes de la reciente suba es la tensión en el Estrecho de Ormuz, por donde se transporta una porción clave del crudo mundial. Aunque esa dificultad también podría ser aprovechada por la Argentina y convertirse en proveedor de crudo y gas de otros países.

“YPF no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, añadió el titular de la compañía.

Según Marín, YPF trabaja “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.

“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, manifestó el CEO, reiterando la posición que había dado la semana pasada.