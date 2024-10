El exintendente Juan Zabaleta salió al cruce del diputado nacional quien apuntó contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que denunciara el robo de documentación y avales que llevó a la Junta Electoral del PJ a rechazar su candidatura para competir en las elecciones contra Cristina Kirchner.

“¡Chamuyo!”, acusó el referente de La Cámpora. “Gracias a Dios que Cristina tiene ganas de caminar y de hacer y se pone a disposición del conjunto. Mientras el candidato de la otra lista, dice que le robaron los avales”, arremetió Kirchner. En el mismo sentido, el diputado continuó con sus dardos. “Dice que hace 7 meses venía caminando y no tiene los avales. Dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y no renunció. Dijo que si iba Cristina, él no iba a competir ¿Cuándo va a cumplir lo que promete?”, añadió.

Y completó: "Hay que asumir los desafíos de este tiempo. ¿Y quién mejor puede hacerlo que la compañera Cristina? Acá queremos que se vote para que la compañera quede al frente del Partido Justicialista ¡Miren si Cristina no va a querer que se vote! ¿Alguien lo puede entender?".

Por su lado, Zabaleta le contestó. "¡Hola, Máximo! ¿Viniste a Hurlingham a inaugurar por vez número mil el Hospital de Adultos Mayores que se cansaron de anunciar y hoy en día es, con suerte, una sala de primeros auxilios?", lanzó irónicamente el ex intendente de ese distrito de la provincia de Buenos Aires a través de su cuenta de X.

Y en el mismo mensaje, donde mostró un video que hacía referencia las inauguraciones del centro médico, continuó: “Sin autocrítica jamás se va a poder reconstruir, dejen de romper todo”