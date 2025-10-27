Juan Zabaleta, exintendente y concejal electo de Hurlingham, rompió el silencio tras la derrota del peronismo en las elecciones legislativas y fue contundente: “Esto duele, es una paliza tremenda, pero hasta esperada”.

En declaraciones a Infobae TV, el dirigente sostuvo que “es lógico lo que pasó” porque “el peronismo todavía no pudo explicar el 2023 y no hubo una sola autocrítica de cara a la sociedad por haber dejado 211% de inflación”. En ese sentido, cuestionó que “lo único que se ha hecho es construir unidades electorales para poner nombres en las listas”.

Zabaleta recordó que semanas atrás, en una entrevista con Adrián Noriega y Norman Díaz en el programa Primer Plano por canal Somos, había advertido que “en nombre de la unidad hicimos muchas cagadas”.

El exalcalde apuntó también contra la falta de debate interno: “Cuando Axel Kicillof y Ricardo Quintela plantearon dar un debate, los trataron de traidores. Por eso entiendo que esto es lógico”, expresó.

Según Zabaleta, la renovación del peronismo debe surgir de los intendentes, a quienes calificó como “tipos que gestionan bien y que entienden el escenario nacional”. “Mi crítica es a ese proceso que no cambia y que tiene que cambiar. En términos automovilísticos, venimos hace dos años en ‘palanca boludo’, un peronismo que se movía por inercia”, ironizó.

Por último, se mostró escéptico respecto al futuro del gobierno nacional: “No pinta que este hombre (por Javier Milei) vaya a mejorar las pensiones por discapacidad ni las jubilaciones. La Argentina va a seguir en un debate con una grieta tremenda y la gente adentro de un pozo”, concluyó.