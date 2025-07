En medio del revuelo político por el fallo judicial en el caso YPF, el intendente de Tigre, Julio Zamora, se mostró prudente y si bien evitó responsabilizar directamente al gobernador Axel Kicillof, uno de los principales apuntados por el oficialismo nacional, se desmarcó de su figura. "No tengo la certeza de quién es el responsable", dijo en una entrevista con Infobae, y pidió “deslindar responsabilidades” sobre el proceso de estatización.



Consultado sobre si estaba de acuerdo con la estatización de YPF y sobre quién tiene la culpa de esta situación, explicó: “La decisión me parece correcta en su objetivo pero en cuanto a la metodología y la acción concreta de Kicillof no puedo emitir una opinión más profunda porque no participé de esa decisión ni tengo todos los elementos". Además sostuvo que el actual gobernador ”fue explícito en su conferencia y dio razón de su accionar".

Puede interesarte

Sobre su relación con Kicillof, Zamora fue claro: “Es buena”, afirmó. Sin embargo, sostuvo que no hay participación de todos los sectores en la discusión por el futuro del peronismo. “No tenemos lugar en una regeneración real del espacio. Hoy se mantienen las mismas prácticas, los mismos métodos”, apuntó en una nota brindada a los periodistas Gonzalo Sánchez, Caro Amoroso, Ramón Indart y Maru Duffard.

En ese sentido, reclamó una renovación genuina del Partido Justicialista, de cara a las elecciones presidenciales: “Si seguimos como estamos, el 2027 va a ser de derrota”, advirtió. También defendió la necesidad de mecanismos como las PASO para ordenar la conducción: “Las primarias eran el método ideal para definir liderazgos. Sin ese estadio intermedio entre la interna y la general, es muy difícil construir”.

Zamora también repasó los conflictos que vivió en su propio espacio en los últimos años. Recordó que en 2019 debió pelear por su candidatura cuando desde el massismo intentaron dejarlo afuera. Y en 2023, denunció que fue excluido de la boleta larga en Tigre por decisión del Frente Renovador, y tuvo que competir con lista corta, acompañado por Juan Grabois como candidato presidencial.

🟠 Infobae en vivo | PJ BONAERENSE: TENSA UNIDAD



Julio Zamora, intendente de Tigre, aseguró que "el 2027 va a ser de derrota si no hay una recomposición genuina del peronismo".



Te acompañamos hasta las 12hs: https://t.co/9Q4ViCgQ3n pic.twitter.com/UjGhL4izlp — infobae (@infobae) July 2, 2025

“A pesar de todo eso, ganamos. Pero siempre fue una disputa. Nunca nos dieron igualdad de condiciones”, remarcó. Según dijo, detrás de esa maniobra estuvo Daniel Olmos, a instancias del espacio de Sergio Massa.

Aunque reafirmó su pertenencia al peronismo, Zamora advirtió que si no hay una transformación real del partido, será difícil volver a conectar con la sociedad. “Hoy no hay discusión real. Se siguen repitiendo esquemas que ya no representan a nadie. La sociedad está pidiendo otra cosa”, concluyó.