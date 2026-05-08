El intendente de Tigre, Julio Zamora, salió al cruce de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y rechazó que el municipio aplique tasas locales a las exportaciones de la planta de Ford Argentina en General Pacheco.

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La polémica se desató luego de que Caputo afirmara que una parte importante de la carga impositiva que afecta a las exportaciones corresponde a tributos provinciales y municipales. En ese contexto, el funcionario nacional vinculó esa situación con la cancelación del proyecto para fabricar en el país la camioneta Everest.

A través de sus redes sociales, Zamora negó las acusaciones y defendió la política tributaria del distrito. “En Tigre, exportar no paga tasas municipales. Las camionetas Ford Ranger que salen de General Pacheco al mundo no tributan tasa local”, expresó el jefe comunal.

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TIGRE NO COBRA TASAS A LAS EXPORTACIONES



En Tigre, exportar NO paga tasas municipales. Las camionetas Ford Ranger que salen de Gral. Pacheco al mundo no tributan tasa local. La industria nacional no sufre por culpa de los municipios.



Tigre es un motor que garantiza… https://t.co/KiF5PWNevc — Julio Zamora (@ZamoraJulio) May 7, 2026

Además, el intendente destacó el rol del Municipio en el acompañamiento a la actividad industrial y al empleo local. “La industria nacional no sufre por culpa de los municipios”, sostuvo.

En paralelo, Zamora apuntó directamente contra la política económica del Gobierno nacional y consideró que el problema central de la competitividad industrial está relacionado con las medidas impulsadas desde Nación.

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“La verdadera mochila que destruye la competitividad es una carga tributaria nacional asfixiante y una política económica que hiere de muerte a la producción industrial y a los salarios”, afirmó.

El jefe comunal cerró su mensaje con una crítica directa al ministro de Economía: “Si quieren culpables de la crisis industrial, busquen en otro lado”.