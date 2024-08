En el marco del Día de San Cayetano, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria (UxP), Natalia Zaracho, expresó su preocupación por la grave situación que enfrentan los barrios más vulnerables. Según la legisladora oriunda de Lomas de Zamora, “la gente de los barrios la está pasando mal, las ollas están vacías” debido a la falta de alimentos y apoyo en estos sectores.

Zaracho criticó duramente al gobierno nacional, afirmando que “hay una política de hambre planificada” bajo la administración del presidente Javier Milei y la ministra de Desarrollo Social, María Laura Pettovello. La legisladora sostuvo que desde febrero no se están entregando alimentos suficientes a las familias que más lo necesitan, y añadió que “si no están de acuerdo en cómo se manejan las organizaciones sociales, que busquen una forma para que los alimentos lleguen a las familias que la están pasando mal”.

La diputada también comentó sobre la situación económica general, destacando la presencia de organizaciones sindicales en la procesión por San Cayetano. Esto, según Zaracho, “demuestra que no solamente la economía popular la está pasando mal, sino todos”. Subrayó que “los trabajadores registrados y sindicalizados tampoco llegan a fin de mes”, y que “hoy tener un recibo de sueldo no garantiza estar por encima de la línea de la pobreza, o incluso de la indigencia”.

En una entrevista en el programa "Es un Montón" de Radio Provincia AM1270, Zaracho explicó que, a pesar de su rol en la Cámara de Diputados, vuelve a su barrio y se enfrenta a la dura realidad: “Veo que mi vecino se quedó sin laburo, cómo avanza el narcomenudeo y rompe familias, que los comedores están explotados”. Según ella, esto no es un hecho aislado, sino el resultado de políticas que afectan a las comunidades más vulnerables.

“La militante cartonera” hizo hincapié en que “esto de que el mercado controla, no funciona”, y que “no va a controlar en favor de que la gente pueda comer”. Lamentó que “los precios de los alimentos son violentos” y que la población tiene que decidir entre “comprar un medicamento o tener una comida garantizada”. Además, criticó la “estrategia del gobierno de hacer que la gente se acostumbre a estar mal y a no tener todas las comidas diarias”, afirmando que “eso no lo vamos a negociar”.

La legisladora insistió en que “las ollas están vacías, no alcanza la comida porque hay una política de desfinanciar y romper la comunidad organizada”. Denunció que la crisis afecta no solo a los comedores de organizaciones sociales, sino también a iglesias y escuelas que reciben menos alimentos. Por último, llamó a “organizarse y resistir”, y a quienes ocupan cargos de representación a “tener una impronta para pensar un proyecto que empiece por la agenda de los últimos”.