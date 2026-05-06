Zaracho contra Fernando Iglesias: "15 mil dólares por mes cobrás, vos sí que nos salís caro"
La Diputada Nacional cargó contra el Embajador en Bélgica luego de que éste intentará defender al empresario Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre.
Galperín viene desde hace varios días con una cruzada contra los jubilados, principalmente quienes cobran el haber a raíz de moratorias. La Diputada Nacional por Fuerza Patria Natalia Zaracho lo cruzó en redes: “Callate planero. El año pasado te comiste casi 100 mil jubilaciones. Cuando largues la teta del Estado podes opinar”, dijo en alusión a las exenciones que goza Mercado Libre.
Fernando Iglesias intervino en la pelea y planteó: “El reino del revés, Zaracho diciéndole planero a Galperín”.
Y la legisladora no tardó en contestarle al ahora Embajador en Bélgica: “15 mil dólares por mes cobrás. Vos sí que nos salís caro”.
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