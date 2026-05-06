Galperín viene desde hace varios días con una cruzada contra los jubilados, principalmente quienes cobran el haber a raíz de moratorias. La Diputada Nacional por Fuerza Patria Natalia Zaracho lo cruzó en redes: “Callate planero. El año pasado te comiste casi 100 mil jubilaciones. Cuando largues la teta del Estado podes opinar”, dijo en alusión a las exenciones que goza Mercado Libre.

Ads

Fernando Iglesias intervino en la pelea y planteó: “El reino del revés, Zaracho diciéndole planero a Galperín”.

Y la legisladora no tardó en contestarle al ahora Embajador en Bélgica: “15 mil dólares por mes cobrás. Vos sí que nos salís caro”.

Ads

Ads