Este martes los funcionarios responsables de la Seguridad en la Municipalidad de Zárate debían presentarse en el Honorable Concejo Deliberante, tras ser convocado para brindarle detalles a los concejales del funcionamiento de su área. Sin embargo, el funcionario del Intendente Osvaldo Cáffaro no se hizo presente en el recinto.

Por tal motivo, desde la oposición cargaron contra el Frente de Todos. "Tenían la oportunidad de venir a dar detalles de su labor pero prefirieron faltar porque no tienen respuestas. Eso le da más inseguridad al vecino y más incertidumbre de cómo están manejando el área", señaló Natalia Blanco, jefa del bloque de Juntos en Zárate.

"Es evidente que desde el Municipio no tienen interés en que funcionen las instituciones locales", señaló la edil opositora. Y disparó: "Vamos a citar de vuelta a los funcionarios, si no están a la altura de las circunstancias ni con el conocimiento en el tema, que no lo disimulen más porque los vecinos sufrimos la inseguridad como nunca antes".

Cabe remarcar que pese a la ola de inseguridad que azota a la Comuna, el municipio de Zárate actualmente no tiene Secretario de Seguridad, por lo cual ese cargo permanece acéfalo. La seguridad de la ciudad es manejada por el Subsecretario de esa cartera, Gustavo Maidana, y por el Secretario de gobierno local, Juan Manuel Arroquigaray.