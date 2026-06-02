Más de 5.700 tandilenses expresaron su respaldo a la continuidad de la ciudad bonaerense dentro del régimen de Zona Fría a través de una campaña de firmas. En sólo cuatro días, logró reunir adhesiones de vecinos, instituciones, clubes deportivos, comerciantes y habitantes de las localidades rurales, y no es el único distrito o institución bonaerense que lo hace (también impulsan iniciativas similares Bahía Blanca y la Defensoría del Pueblo).

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Las firmas fueron acompañadas por una nota del intendente Miguel Lunghi y enviadas además a los presidentes de los 14 bloques políticos que integran el Senado de la Nación.

La campaña fue coordinada por el Municipio de Tandil y contó con una amplia participación de instituciones de toda la ciudad. Se sumaron clubes deportivos, comercios, entidades intermedias y vecinos de distintos barrios. Esas instituciones solicitaron voluntariamente planillas para colaborar con la recolección de firmas y acercar la propuesta a sus comunidades, se indicó desde la comuna.

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En la nota remitida a la presidenta del Senado y a los distintos bloques legislativos, Lunghi destacó que el régimen de Zona Fría reconoce las condiciones climáticas particulares de ciudades como Tandil y se traduce en un beneficio concreto para hogares, comercios, instituciones deportivas y sociales, así como para distintos sectores productivos de la ciudad.

En la presentación también advirtió que una eventual exclusión de Tandil del régimen implicaría un retroceso en términos de equidad territorial y tendría un fuerte impacto en la economía de miles de familias que utilizan el gas natural como principal medio de calefacción durante los meses de invierno.

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"Buscamos equidad geográfica. Ante las mismas temperaturas, los mismos beneficios. No estamos pidiendo un beneficio nuevo ni defendiendo privilegios. Estamos defendiendo un derecho que Tandil ya tiene y que reconoce una realidad climática objetiva", expresó.

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Asimismo, recordó que el Municipio viene trabajando sobre esta temática desde hace años y participó activamente en las instancias que precedieron a la sanción de la ley vigente.

Finalmente, consideró que sería importante que los legisladores nacionales puedan conocer personalmente la realidad local. "Hay discusiones que se entienden mejor caminando una ciudad que leyendo un expediente. Tandil es una ciudad hermosa, pero el frío se siente de verdad. Los invitamos a que vengan, seguro después de una noche en Tandil van a entender perfectamente por qué somos Zona Fría", concluyó.