La definición Racing–Estudiantes atraviesa a buena parte de la Provincia de Buenos Aires, y dos intendentes bonaerenses muy identificados con sus clubes dejaron declaraciones que mezclan política, fútbol y clima de final: Pablo Zurro, jefe comunal de Pehuajó, volvió a mostrarse como fanático del Pincha, mientras que Julio Alak, intendente de La Plata, reafirmó su amor por Racing aun con los equipos de su ciudad en plena pelea deportiva.

Zurro, histórico hincha de Estudiantes, aprovechó el encendido del arbolito en la Plaza Dardo Rocha para celebrar el triunfo reciente en el clásico platense y volvió a posar con la camiseta albirroja. En sus redes agradeció a artistas invitados, empleados municipales y vecinos por la noche “mágica” del evento navideño, un mensaje donde su fanatismo volvió a quedar a la vista.

Días antes, el jefe comunal se había metido de lleno en la polémica nacional al cuestionar al presidente Javier Milei por usar los colores de Estudiantes en medio de la disputa con la AFA. Con la camiseta puesta, Zurro sostuvo que el mandatario “no debería adjudicarse símbolos que no le pertenecen” y recordó su intervención tras la sanción al club por el pasillo “de espaldas” a Central. “Como socio de Estudiantes, me molestó”, afirmó. En esa misma grabación, apuntó contra el Gobierno nacional al asegurar que en diciembre “se cumplen dos años del peor gobierno democrático argentino”, pidió “trabajar por la gente” y cerró reclamando “luchar por Cristina libre”.

Mientras tanto, en La Plata, Alak también dejó una frase que encendió el ambiente. Fanático reconocido de Racing, el intendente señaló que su corazón “pertenece a la Academia”, aunque celebró la posibilidad de que la ciudad tenga representantes en la definición del torneo. “Me alegraría que salga campeón Racing, pero también valoro la alegría que genera en la ciudad cuando gana un equipo platense”, sostuvo.

Las declaraciones del jefe comunal surgieron durante la presentación de la 2° Copa Ciudad de La Plata, un evento solidario en el Club Universitario que reunirá a los tenistas platenses Tomás Martín Etcheverry y Thiago Tirante, además de otras figuras del circuito. Alak agradeció su participación, destacó que ayudan a “jerarquizar” la ciudad y subrayó que el torneo será a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica.

Con la final por delante, y con la provincia atravesada por camisetas albirrojas y racinguistas, la previa dejó en claro que la política bonaerense también vive el fútbol con la misma intensidad que sus vecinos.