Axel Kicillof encabezó la inauguración del SUM del Centro Integrador Comunitario de Longchamps en Almirante Brown, donde además se entregaron 1.521 escrituras gratuitas para familias del municipio. Fue junto a los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el diputado provincial Mariano Cascallares; y el intendente local, Juan José Fabiani.

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En ese marco, Kicillof afirmó: "La decisión de llevar a cada uno de los barrios la infraestructura y las obras que necesitan es un compromiso inquebrantable que tiene el Gobierno provincial con su pueblo”. “Este SUM para la comunidad de Longchamps y la entrega de más de 1.500 escrituras gratuitas son muestras claras de una gestión presente que no mira para otro lado", agregó.

Por otro lado, el mandatario bonaerense se refirió a las declaraciones recientes del presidente Javier Milei al respecto del endeudamiento y la morosidad creciente de las familias. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”, señaló, y recalcó que se trata de "un problema entre privados".

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“El presidente dice que el endeudamiento de las familias es un problema personal: hay que ser muy cruel y estar totalmente desapegado del pueblo para afirmar algo así”, señaló, y a continuación agregó: “Si millones tienen el mismo problema, no es un problema micro, es un problema de tu gobierno, que creó Milei con salarios bajos y endeudamiento caro. Las familias de endeudan para sobrevivir”.

Asimismo, el gobernador sostuvo que "esta macroeconomía, que dicen que está ordenada, no funciona para los laburantes: hoy la gente tiene salarios que no alcanzan y se endeuda para pagar el alquiler, la comida y las cosas más indispensables".

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Nuevo SUM

A través de una inversión de $725 millones, las nuevas instalaciones -ubicadas en el barrio Rayo de Sol- permitirán brindar capacitaciones laborales, jornadas de apoyo escolar y actividades deportivas y culturales, además del funcionamiento del programa Envión. Asimismo, el municipio firmó la adhesión al programa “Libres y Protagonistas" del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que promueve la formación de jóvenes con perspectiva de género.

“Este SUM es el resultado de un esfuerzo inmenso que hace la provincia de Buenos Aires para, en un contexto muy complicado por las políticas nacionales, seguir acompañando a los vecinos y apoyando a los chicos que forman parte del programa Envión”, expresó Larroque y subrayó: “A pesar de que nos quitan los recursos que nos corresponden, sostenemos la obra pública y trabajamos todos los días para que nuestro pueblo pueda resistir a esta pesadilla y construir un futuro mejor”.

Durante la jornada, se entregaron 1.521 títulos de propiedad gratuitos a familias del distrito, al Municipio y a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. Al respecto, Mena expresó: “Esta iniciativa fue creada para reparar una de las desigualdades más grandes que había en nuestra provincia: el derecho a la propiedad tiene que cumplirse para todos, no solo para quienes cuentan con los recursos suficientes para acceder a través del sector privado”.

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“Son muchas las acciones que el municipio y el Gobierno bonaerense llevan adelante en conjunto: tanto el espacio para la comunidad como las escrituras gratuitas son muestras de un modelo de gestión que piensa en la gente”, subrayó Cascallares. En tanto, Fabiani sostuvo: “La jornada de hoy es fruto del trabajo articulado que realizamos con la Provincia, con el único fin de poner en el centro de nuestras prioridades las necesidades de los vecinos y vecinas de Almirante Brown”.

Por último, Kicillof remarcó: “Frente a un Gobierno nacional que busca entregar nuestras tierras para favorecer a grandes negocios extranjeros, nosotros demostramos que con un Estado presente podemos cumplir con los derechos de miles de familias”. “La situación de nuestro país se resuelve cambiando de raíz la política económica y fijando las prioridades donde tienen que estar: primero el trabajo, la salud, la educación, y el bienestar de las familias en los barrios”, concluyó.