El ciclo lectivo 2025 en la Provincia de Buenos Aires arrancó este miércoles con la inauguración del Polo Educativo de Villa Luján, en Presidente Derqui, partido de Pilar. En el acto estuvieron el gobernador Axel Kicillof, el intendente local Federico Achával y el Director General de Cultura y Educación Alberto Sileoni, quien hizo un fuerte discurso en defensa de la educación pública y cuestionó la falta de inversión del Gobierno nacional.

"La escuela es una institución de verdad. No hay embuste, no hay estafa, no hay cripto-escuelas", afirmó Sileoni, diferenciando la educación pública de otros modelos especulativos. "La escuela es un espacio cara a cara, donde un maestro le pone una mano en el hombro a un alumno y le pregunta cómo está", agregó.

El funcionario también destacó que la Provincia inicia las clases por sexto año consecutivo en tiempo y forma, algo que, según él, se logró con trabajo y decisión política. "Antes nos preguntaban si empezarían las clases. Ahora esa pregunta desapareció", sostuvo.

Sileoni criticó la falta de mención a la educación en el último discurso presidencial y aseguró que hay 80 obras escolares paralizadas en la Provincia por falta de financiamiento nacional. "Esperamos un gesto de empatía que nunca viene", lamentó.

✨ ¡Comienza un nuevo ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires! 🎒



📚 Arranca un año lleno de aprendizajes, desafíos y oportunidades para crecer y construir juntas y juntos un futuro mejor. pic.twitter.com/xG3Zet0rWG — Educación PBA (@BAeducacion) March 5, 2025

El nuevo Polo Educativo inaugurado cuenta con una escuela primaria y una secundaria, cada una con 12 aulas y capacidad para 360 alumnos. También se amplió el Jardín N° 941 con tres nuevas aulas, biblioteca y patios, sumando 75 vacantes más.

En este contexto, el inicio de clases estará marcado por un paro docente convocado por un sector disidente de Suteba. Desde la Gobernación advirtieron que se aplicará el descuento salarial a quienes adhieran a la medida de fuerza.