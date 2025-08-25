En la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, encabezó una conferencia junto al Ministro de Gobierno Carlos Bianco y el Ministro de Salud Nicolás Kreplak, donde denunció un abandono sin precedentes del gobierno nacional hacia la educación.

Ads

Sileoni fue categórico: “El presidente fue veinticinco veces al exterior y nunca a una escuela pública”. Señaló que esta falta de presencia refleja un desinterés absoluto por la educación y la salud, algo que nunca antes se había visto en la Argentina.

El funcionario destacó el impacto de la reducción presupuestaria nacional: “Las becas Progresar tenían un millón ochocientos mil beneficiarios y hoy tienen quinientos mil menos. Fundamentalmente se ha reducido el cuarenta por ciento su valor”.

Ads

Además, criticó la paralización de obras: “En la provincia de Buenos Aires hay mil obras paralizadas por el gobierno nacional, ochenta de las cuales son escuelas”. También alertó sobre la eliminación del fondo de incentivo docente: “Muchos docentes con dos cargos están cobrando algo así como trescientos mil pesos menos por la eliminación del fondo”.

Sileoni puso el foco en un ejemplo concreto: “En la escuela bonaerense estudia Ian Moche, en nuestro sistema educativo estudia Ian Moche y una gran cantidad de pibes y pibas, niños, niñas que tienen autismo o personas en situación de discapacidad, los abrazamos a todos, son nuestros orgullosos alumnos y lo traigo acá porque es un niño con el cual se pelea el presidente, ¿no? Y por supuesto no habla del pibe esto sino de la pequeñez del presidente que tenemos”. Con esta frase, aseguró que la provincia acompaña y protege a todos los estudiantes, incluso los que requieren apoyos especiales.

Ads

A pesar de este contexto, Sileoni destacó que la provincia mantiene políticas activas: “No solo inauguramos 285 nuevos edificios escolares, sino alrededor de trescientas instituciones nuevas, muchas de las cuales funcionan en edificios que ya venían funcionando”.

Sobre los niveles educativos, explicó: “En educación inicial hay un nuevo diseño curricular. Todos los nuevos diseños son más modernos y se construyen dialogando con las comunidades”. En el nivel secundario, destacó que la provincia trabaja con 4.740 escuelas públicas y privadas, mientras que el programa nacional abarca solo 200 escuelas: “Estamos haciendo concursos para cargos directivos y transformaciones curriculares que impactan directamente en los estudiantes”.

Sileoni cerró subrayando la apuesta provincial: “La provincia obviamente no solo resiste, sino que hace políticas públicas activas. Podemos ver la infraestructura que propone en materia educativa, salud y obras públicas”.