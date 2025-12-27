La provincia de Buenos Aires advirtió que el Presupuesto Nacional 2026 "amenaza la educación pública y el sistema científico-tecnológico del país". El gobernador Axel Kicillof replicó en sus redes sociales el comunicado oficial de la Dirección General de Cultura y Educación, que asegura:

Ads

“El proyecto implica un grave ajuste en el financiamiento educativo y científico-tecnológico que compromete la obligación del Estado de garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a la Ley N°26.206 y de mantener los niveles mínimos de inversión previstos en la Ley N°27.614”.

Puede interesarte

El texto aprobado por el Senado, con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, incluye el polémico artículo 30, que deroga partes de la Ley de Educación Nacional y de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde la Dirección de Cultura y Educación advierten que esto podría:

“Dejar los recursos sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional, integrándose al gasto general sin prioridad alguna y variando año tras año sin mediar protección legal. La educación y la política científica pasarían a ser contingentes y precarizadas”.

El comunicado también subraya que la iniciativa:

Ads

“Deroga el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y el artículo 52 de la Ley N° 26.058, lo que implica el renunciamiento del Estado Nacional a garantizar recursos para que todos y todas en Argentina accedan a una educación de calidad, gratuita y equitativa”.

𝐄𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐥𝐚 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐲𝐓



𝐿𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙… — Gobierno PBA (@BAProvincia) December 27, 2025

En cuanto a la ciencia y la tecnología, la Dirección indicó que el proyecto elimina los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley N°27.614, que fijan metas concretas de inversión, y advierte que esto:

“Desarticula la distribución estratégica de recursos entre organismos como el CONICET y las universidades nacionales, desprotegiendo al sistema científico de recortes abruptos y vulnerando el crecimiento soberano del conocimiento”.

El Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423, con un superávit primario del 1,5%. Sin embargo, desde la provincia y legisladores bonaerenses aseguran que:

Ads

“Consolida un ajuste sobre áreas sensibles como educación y Ciencia y Tecnología, dejando la inversión educativa y científica sujeta a decisiones discrecionales y sin protección legal”.

Puede interesarte

Con ello, la provincia sostiene que:

“La inversión educativa y científica tecnológica no es un gasto, sino la base soberana de nuestro desarrollo y la garantía de futuro para nuestro pueblo”.