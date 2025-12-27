Desde la Provincia advierten que el Presupuesto 2026 de Milei pone en riesgo la educación: "Implica un grave ajuste"
El gobernador bonaerense compartió un comunicado oficial que alerta sobre recortes en el financiamiento educativo y científico. El Senado de la Nación aprobó la ley pese al polémico artículo 30.
La provincia de Buenos Aires advirtió que el Presupuesto Nacional 2026 "amenaza la educación pública y el sistema científico-tecnológico del país". El gobernador Axel Kicillof replicó en sus redes sociales el comunicado oficial de la Dirección General de Cultura y Educación, que asegura:
“El proyecto implica un grave ajuste en el financiamiento educativo y científico-tecnológico que compromete la obligación del Estado de garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a la Ley N°26.206 y de mantener los niveles mínimos de inversión previstos en la Ley N°27.614”.
El texto aprobado por el Senado, con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, incluye el polémico artículo 30, que deroga partes de la Ley de Educación Nacional y de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Desde la Dirección de Cultura y Educación advierten que esto podría:
“Dejar los recursos sujetos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional, integrándose al gasto general sin prioridad alguna y variando año tras año sin mediar protección legal. La educación y la política científica pasarían a ser contingentes y precarizadas”.
El comunicado también subraya que la iniciativa:
“Deroga el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y el artículo 52 de la Ley N° 26.058, lo que implica el renunciamiento del Estado Nacional a garantizar recursos para que todos y todas en Argentina accedan a una educación de calidad, gratuita y equitativa”.
En cuanto a la ciencia y la tecnología, la Dirección indicó que el proyecto elimina los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley N°27.614, que fijan metas concretas de inversión, y advierte que esto:
“Desarticula la distribución estratégica de recursos entre organismos como el CONICET y las universidades nacionales, desprotegiendo al sistema científico de recortes abruptos y vulnerando el crecimiento soberano del conocimiento”.
El Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423, con un superávit primario del 1,5%. Sin embargo, desde la provincia y legisladores bonaerenses aseguran que:
“Consolida un ajuste sobre áreas sensibles como educación y Ciencia y Tecnología, dejando la inversión educativa y científica sujeta a decisiones discrecionales y sin protección legal”.
Con ello, la provincia sostiene que:
“La inversión educativa y científica tecnológica no es un gasto, sino la base soberana de nuestro desarrollo y la garantía de futuro para nuestro pueblo”.
